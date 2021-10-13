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Кисида заявил о необходимости защиты против гиперзвуковых ракет
Кисида заявил о необходимости защиты против гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 13.10.2021
Кисида заявил о необходимости защиты против гиперзвуковых ракет
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что правительство намерено рассматривать вопрос о повышении противоракетной обороноспособности. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T06:15
2021-10-13T06:27
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что правительство намерено рассматривать вопрос о повышении противоракетной обороноспособности."Правительство до сих пор прилагало усилия для обеспечения противоракетной обороны в отношении баллистических ракет. Но мы понимаем проблематичность того, до какой степени можно защитить жизнь и мирное существование народа одним лишь повышением способности перехвата ракет. В последнее время вокруг нашей страны ведутся разработки гиперсверхзвуковых (ракет), ядерного оружия, ракет, меняющих траекторию полета. В этих условиях правительство будет рассматривать вопрос о противоракетной обороне с различных точек зрения, в том числе включая дополнительные эффективные меры", - сказал Кисида в ходе слушаний в верхней палате парламента, которые транслировались в прямом эфире.Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. С 11 октября в течение трех дней он отвечает на вопросы представителей партий в обеих палатах парламента. После этого нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава.
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в мире, япония, фумио кисида
06:15 13.10.2021 (обновлено: 06:27 13.10.2021)
 
Кисида заявил о необходимости защиты против гиперзвуковых ракет

Премьер Кисида заявил, что Япония рассмотрит меры для защиты против гиперзвуковых ракет

© AP Photo / Junji KurokawaЯпонские военные стоят возле зенитно-ракетного комплекса Patriot
Японские военные стоят возле зенитно-ракетного комплекса Patriot - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Junji Kurokawa
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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что правительство намерено рассматривать вопрос о повышении противоракетной обороноспособности.
"Правительство до сих пор прилагало усилия для обеспечения противоракетной обороны в отношении баллистических ракет. Но мы понимаем проблематичность того, до какой степени можно защитить жизнь и мирное существование народа одним лишь повышением способности перехвата ракет. В последнее время вокруг нашей страны ведутся разработки гиперсверхзвуковых (ракет), ядерного оружия, ракет, меняющих траекторию полета. В этих условиях правительство будет рассматривать вопрос о противоракетной обороне с различных точек зрения, в том числе включая дополнительные эффективные меры", - сказал Кисида в ходе слушаний в верхней палате парламента, которые транслировались в прямом эфире.
Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида после избрания президентом Либерально-демократической партии в штаб-квартире партии в Токио - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 18:42
Новый премьер Японии назвал США главным партнером
Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. С 11 октября в течение трех дней он отвечает на вопросы представителей партий в обеих палатах парламента. После этого нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава.
 
В миреЯпонияФумио Кисида
 
 
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