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В Норвегии погибли по меньшей мере четыре человека, сообщили СМИ
В Норвегии погибли по меньшей мере четыре человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2021
В Норвегии погибли по меньшей мере четыре человека, сообщили СМИ
По меньшей мере четыре человека погибли в Норвегии после того, как злоумышленник открыл стрельбу стрелами из лука в людном месте, сообщает газета VG со ссылкой... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T23:17
2021-10-13T23:30
в мире
норвегия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в Норвегии после того, как злоумышленник открыл стрельбу стрелами из лука в людном месте, сообщает газета VG со ссылкой на источники."По меньшей мере четверо убиты, сообщают источники VG", - пишет газета.Глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас на пресс-конференции не смог назвать точное число погибших. Он отметил, что инцидент произошел в людном месте, где много магазинов. Подозреваемого задержали недалеко от места стрельбы.
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в мире, норвегия
23:17 13.10.2021 (обновлено: 23:30 13.10.2021)
 
В Норвегии погибли по меньшей мере четыре человека, сообщили СМИ

VG: в Норвегии погибли по меньшей мере четыре человека из-за нападения с луком

© AFP 2021 / HAKON MOSVOLD LARSEN В норвежском городе Конгсберг несколько человек стали жертвами злоумышленника, стрелявшего из лука
 В норвежском городе Конгсберг несколько человек стали жертвами злоумышленника, стрелявшего из лука - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AFP 2021 / HAKON MOSVOLD LARSEN
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в Норвегии после того, как злоумышленник открыл стрельбу стрелами из лука в людном месте, сообщает газета VG со ссылкой на источники.
"По меньшей мере четверо убиты, сообщают источники VG", - пишет газета.
Глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас на пресс-конференции не смог назвать точное число погибших. Он отметил, что инцидент произошел в людном месте, где много магазинов. Подозреваемого задержали недалеко от места стрельбы.
Полиция штата Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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