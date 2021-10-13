https://ria.ru/20211013/napadenie-1754472415.html

В Норвегии погибли по меньшей мере четыре человека, сообщили СМИ

В Норвегии погибли по меньшей мере четыре человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2021

В Норвегии погибли по меньшей мере четыре человека, сообщили СМИ

По меньшей мере четыре человека погибли в Норвегии после того, как злоумышленник открыл стрельбу стрелами из лука в людном месте, сообщает газета VG со ссылкой... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T23:17

2021-10-13T23:17

2021-10-13T23:30

в мире

норвегия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в Норвегии после того, как злоумышленник открыл стрельбу стрелами из лука в людном месте, сообщает газета VG со ссылкой на источники."По меньшей мере четверо убиты, сообщают источники VG", - пишет газета.Глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас на пресс-конференции не смог назвать точное число погибших. Он отметил, что инцидент произошел в людном месте, где много магазинов. Подозреваемого задержали недалеко от места стрельбы.

https://ria.ru/20211008/ubiystvo-1753637652.html

норвегия

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в мире, норвегия