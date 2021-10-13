https://ria.ru/20211013/moshennichestvo-1754409824.html
Турагент из Рязани обманул путешественников на миллион рублей
Турагент из Рязани обманул путешественников на миллион рублей - РИА Новости, 13.10.2021
Турагент из Рязани обманул путешественников на миллион рублей
Полицейские следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой в 22 мошенничествах, совершенных под предлогом оказания туристических услуг, сообщает РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:18
2021-10-13T17:18
2021-10-13T17:18
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Полицейские следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой в 22 мошенничествах, совершенных под предлогом оказания туристических услуг, сообщает пресс-служба управления МВД России по Рязанской области.Следствием установлено, что 39-летняя женщина получила от 22 клиентов деньги за организацию туристического отдыха, который не состоялся. Суммарный ущерб составил более миллиона рублей.В мае этого года в полицию обратилась жительница Рязани и сообщила, что купила путевку на отдых, но в день выезда оказалось: тур не оплачен. После этого связаться с получателем средств пострадавшей не удалось. Но оперативники уголовного розыска провели проверку и выяснили, что деньги получила 39-летняя женщина, которая до недавнего времени работала в одном из турагентств Рязани, но потом уволилась. При этом договор на оказание услуг не составлялся.Таким образом, бывшая работница может пользоваться клиентской базой компании, и, возможно, кто-то еще обращался к ней, потому что за годы работы она завоевала доверие многих заказчиков.На сегодня выявлено 22 несостоявшихся путешественника. Суммарный ущерб оценивается в один миллион 46 тысяч рублей.В настоящее время уголовные дела в отношении подозреваемой соединены в одно: мошенничество в особо крупном размере. Рязанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
https://ria.ru/20210714/obman-1741174101.html
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рязанская область, рязань, новости - туризм, туристы, мошенничество, туризм, происшествия
Турагент из Рязани обманул путешественников на миллион рублей
Жительница Рязани подозревается в мошенничестве, обмануты более 20 туристов
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Полицейские следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой в 22 мошенничествах, совершенных под предлогом оказания туристических услуг, сообщает
пресс-служба управления МВД России по Рязанской области.
Следствием установлено, что 39-летняя женщина получила от 22 клиентов деньги за организацию туристического отдыха, который не состоялся. Суммарный ущерб составил более миллиона рублей.
В мае этого года в полицию обратилась жительница Рязани и сообщила, что купила путевку на отдых, но в день выезда оказалось: тур не оплачен.
После этого связаться с получателем средств пострадавшей не удалось. Но оперативники уголовного розыска провели проверку и выяснили, что деньги получила 39-летняя женщина, которая до недавнего времени работала в одном из турагентств Рязани, но потом уволилась. При этом договор на оказание услуг не составлялся.
Таким образом, бывшая работница может пользоваться клиентской базой компании, и, возможно, кто-то еще обращался к ней, потому что за годы работы она завоевала доверие многих заказчиков.
На сегодня выявлено 22 несостоявшихся путешественника. Суммарный ущерб оценивается в один миллион 46 тысяч рублей.
В настоящее время уголовные дела в отношении подозреваемой соединены в одно: мошенничество в особо крупном размере. Рязанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.