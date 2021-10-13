Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/moshennichestvo-1754360591.html
В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве
В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве - РИА Новости, 13.10.2021
В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве
Полицейские в Иркутске стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:08
2021-10-13T13:08
происшествия
иркутск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
мошенничество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ИРКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Полицейские в Иркутске стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Ранее сообщалось, что СК расследует уголовные дела по статьям о получение взятки должностным лицом в крупном размере и о вымогательстве взятки. Их фигурантами стали начальник отдела полиции №10 города Иркутска и начальник подведомственного ему пункта полиции в селе Хомутово."Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела полиции №10 МО МВД России "Иркутское", а также участкового уполномоченного полиции данного отдела. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2018 году у генерального директора деревоперерабатывающего предприятия в рамках расследования уголовного дела были изъяты автомобильная и самоходная техника, деревообрабатывающие станки и древесина. За возврат имущества, по данным СК, сотрудники полиции получили с предпринимателя 3 миллиона рублей. Данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности ГУМВД России по Иркутской области и регионального УФСБ России.В настоящее время участковому уполномоченному полиции избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Начальник отдела полиции содержится в СИЗО.
https://ria.ru/20211013/politseyskie-1754307049.html
https://ria.ru/20211011/vymogatelstvo-1754034834.html
иркутск
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), мошенничество, россия
13:08 13.10.2021
 
В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве

В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Полицейские в Иркутске стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что СК расследует уголовные дела по статьям о получение взятки должностным лицом в крупном размере и о вымогательстве взятки. Их фигурантами стали начальник отдела полиции №10 города Иркутска и начальник подведомственного ему пункта полиции в селе Хомутово.
Задержание сотрудников полиции Орска, подозреваемых в разбое и превышении должностных полномочий - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 06:41
В Оренбургской области задержали пятерых полицейских, вымогавших деньги
"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела полиции №10 МО МВД России "Иркутское", а также участкового уполномоченного полиции данного отдела. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2018 году у генерального директора деревоперерабатывающего предприятия в рамках расследования уголовного дела были изъяты автомобильная и самоходная техника, деревообрабатывающие станки и древесина. За возврат имущества, по данным СК, сотрудники полиции получили с предпринимателя 3 миллиона рублей. Данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности ГУМВД России по Иркутской области и регионального УФСБ России.
В настоящее время участковому уполномоченному полиции избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Начальник отдела полиции содержится в СИЗО.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 15:16
Липецкий полицейский вымогал 20 тысяч рублей, чтобы прекратить избиение
 
ПроисшествияИркутскИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)МошенничествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния