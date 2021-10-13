https://ria.ru/20211013/moshennichestvo-1754360591.html

В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве

В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве - РИА Новости, 13.10.2021

В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве

Полицейские в Иркутске стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:08

2021-10-13T13:08

2021-10-13T13:08

происшествия

иркутск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

мошенничество

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ИРКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Полицейские в Иркутске стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Ранее сообщалось, что СК расследует уголовные дела по статьям о получение взятки должностным лицом в крупном размере и о вымогательстве взятки. Их фигурантами стали начальник отдела полиции №10 города Иркутска и начальник подведомственного ему пункта полиции в селе Хомутово."Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела полиции №10 МО МВД России "Иркутское", а также участкового уполномоченного полиции данного отдела. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2018 году у генерального директора деревоперерабатывающего предприятия в рамках расследования уголовного дела были изъяты автомобильная и самоходная техника, деревообрабатывающие станки и древесина. За возврат имущества, по данным СК, сотрудники полиции получили с предпринимателя 3 миллиона рублей. Данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности ГУМВД России по Иркутской области и регионального УФСБ России.В настоящее время участковому уполномоченному полиции избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Начальник отдела полиции содержится в СИЗО.

https://ria.ru/20211013/politseyskie-1754307049.html

https://ria.ru/20211011/vymogatelstvo-1754034834.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), мошенничество, россия