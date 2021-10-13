https://ria.ru/20211013/mnogobore-1754351362.html

Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью

Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью - РИА Новости, 13.10.2021

Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью

Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:33

2021-10-13T12:33

2021-10-13T12:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

севастополь

москва

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.Чемпионат среди поисково-спасательных формирований России прошел в Севастополе в начале октября. За победу боролись 20 команд из разных городов страны."Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью. Наша команда состояла из специалистов Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении.Уточняется, что во время чемпионата участники продемонстрировали навыки поисково-спасательной работы в горно-лесной местности и помощи пострадавшим на воде, проводили водолазные работы, испытали себя в кросс-эстафете и комплексном силовом упражнении на перекладине.Также команда московских спасателей единственная справилась с самым сложным испытанием.

https://ria.ru/20211012/blagoustroystvo-1754168853.html

севастополь

москва

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2021

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севастополь, москва