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Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью
Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью - РИА Новости, 13.10.2021
Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью
Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:33
2021-10-13T12:33
2021-10-13T12:33
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.Чемпионат среди поисково-спасательных формирований России прошел в Севастополе в начале октября. За победу боролись 20 команд из разных городов страны."Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью. Наша команда состояла из специалистов Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении.Уточняется, что во время чемпионата участники продемонстрировали навыки поисково-спасательной работы в горно-лесной местности и помощи пострадавшим на воде, проводили водолазные работы, испытали себя в кросс-эстафете и комплексном силовом упражнении на перекладине.Также команда московских спасателей единственная справилась с самым сложным испытанием.
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севастополь, москва
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
.
Чемпионат среди поисково-спасательных формирований России прошел в Севастополе
в начале октября. За победу боролись 20 команд из разных городов страны.
"Московские спасатели стали победителями чемпионата страны по многоборью. Наша команда состояла из специалистов Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время чемпионата участники продемонстрировали навыки поисково-спасательной работы в горно-лесной местности и помощи пострадавшим на воде, проводили водолазные работы, испытали себя в кросс-эстафете и комплексном силовом упражнении на перекладине.
Также команда московских спасателей единственная справилась с самым сложным испытанием.
"С самым сложным этапом – спасение людей в чрезвычайной ситуации техногенного характера – полностью справилась только сборная Москвы", - отметили в ведомстве.