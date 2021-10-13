https://ria.ru/20211013/mironov-1754428318.html

Сенатор: уровень бедности в Ярославской области при Миронове снизился

Сенатор: уровень бедности в Ярославской области при Миронове снизился - РИА Новости, 13.10.2021

Сенатор: уровень бедности в Ярославской области при Миронове снизился

Уровень бедности в Ярославской области за последние годы, когда регионом руководил Дмитрий Миронов, снизился до показателя менее 10%, заявил РИА Новости сенатор РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:51

2021-10-13T17:51

2021-10-13T17:51

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дмитрий миронов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Уровень бедности в Ярославской области за последние годы, когда регионом руководил Дмитрий Миронов, снизился до показателя менее 10%, заявил РИА Новости сенатор Сергей Березкин.Во вторник Миронов стал помощником президента и будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Анатолий Серышев, - кадровую тематику силового блока. Миронов возглавлял Ярославскую область с 2016 года."Во время губернаторства Дмитрия Миронова, впервые за всю современную историю, уровень бедности в регионе снизился до показателя ниже 10%. Численность населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, сократилась на 16 тысяч человек", - сказал Березкин.Сенатор подчеркнул, что по абсолютному минимальному значению уровня бедности Ярославская область занимает 18-19-е место среди 85 регионов России, по темпу снижения к уровню 2019 года – 23-е место среди регионов России. В этом, по его мнению, несомненная заслуга команды губернатора Дмитрия Миронова."Дмитрий Юрьевич большое внимание уделял развитию экономики региона, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, а также разработке и реализации эффективных мер поддержки социально-незащищенных слове населения", - отметил собеседник.

https://ria.ru/20211013/mironov-1754394597.html

https://ria.ru/20211012/gubernator-1754270928.html

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политика, ярославская область, здоровье - общество, дмитрий миронов, россия