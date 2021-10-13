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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211013/mironov-1754428318.html
Сенатор: уровень бедности в Ярославской области при Миронове снизился
Сенатор: уровень бедности в Ярославской области при Миронове снизился - РИА Новости, 13.10.2021
Сенатор: уровень бедности в Ярославской области при Миронове снизился
Уровень бедности в Ярославской области за последние годы, когда регионом руководил Дмитрий Миронов, снизился до показателя менее 10%, заявил РИА Новости сенатор РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:51
2021-10-13T17:51
ярославская область
политика
ярославская область
здоровье - общество
дмитрий миронов
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Уровень бедности в Ярославской области за последние годы, когда регионом руководил Дмитрий Миронов, снизился до показателя менее 10%, заявил РИА Новости сенатор Сергей Березкин.Во вторник Миронов стал помощником президента и будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Анатолий Серышев, - кадровую тематику силового блока. Миронов возглавлял Ярославскую область с 2016 года."Во время губернаторства Дмитрия Миронова, впервые за всю современную историю, уровень бедности в регионе снизился до показателя ниже 10%. Численность населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, сократилась на 16 тысяч человек", - сказал Березкин.Сенатор подчеркнул, что по абсолютному минимальному значению уровня бедности Ярославская область занимает 18-19-е место среди 85 регионов России, по темпу снижения к уровню 2019 года – 23-е место среди регионов России. В этом, по его мнению, несомненная заслуга команды губернатора Дмитрия Миронова."Дмитрий Юрьевич большое внимание уделял развитию экономики региона, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, а также разработке и реализации эффективных мер поддержки социально-незащищенных слове населения", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20211013/mironov-1754394597.html
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политика, ярославская область, здоровье - общество, дмитрий миронов, россия
17:51 13.10.2021
 
Сенатор: уровень бедности в Ярославской области при Миронове снизился

Сенатор Березкин: уровень бедности в Ярославской области при Миронове значительно снизился

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Уровень бедности в Ярославской области за последние годы, когда регионом руководил Дмитрий Миронов, снизился до показателя менее 10%, заявил РИА Новости сенатор Сергей Березкин.
Во вторник Миронов стал помощником президента и будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Анатолий Серышев, - кадровую тематику силового блока. Миронов возглавлял Ярославскую область с 2016 года.
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"Во время губернаторства Дмитрия Миронова, впервые за всю современную историю, уровень бедности в регионе снизился до показателя ниже 10%. Численность населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, сократилась на 16 тысяч человек", - сказал Березкин.
Сенатор подчеркнул, что по абсолютному минимальному значению уровня бедности Ярославская область занимает 18-19-е место среди 85 регионов России, по темпу снижения к уровню 2019 года – 23-е место среди регионов России. В этом, по его мнению, несомненная заслуга команды губернатора Дмитрия Миронова.
"Дмитрий Юрьевич большое внимание уделял развитию экономики региона, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, а также разработке и реализации эффективных мер поддержки социально-незащищенных слове населения", - отметил собеседник.

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