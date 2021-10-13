https://ria.ru/20211013/mironov-1754394597.html

Ярославские власти и бизнес оценили работу Миронова на посту главы региона

Ярославские власти и бизнес оценили работу Миронова на посту главы региона - РИА Новости, 13.10.2021

Ярославские власти и бизнес оценили работу Миронова на посту главы региона

Пять лет работы Дмитрия Миронова на посту губернатора Ярославской области дали огромный импульс экономическому и инфраструктурному развитию как самого... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:28

2021-10-13T15:28

2021-10-13T15:28

ярославская область

политика

рыбинск

ярославская область

тутаев

госдума рф

михаил евраев

дмитрий миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584374396_0:94:1620:1005_1920x0_80_0_0_1d38b8ae825701cb5a2236ffa9afb3c5.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Пять лет работы Дмитрия Миронова на посту губернатора Ярославской области дали огромный импульс экономическому и инфраструктурному развитию как самого Ярославля, так и муниципальных образований, считают местные представители власти и бизнеса.Во вторник Миронов стал помощником президента и будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Анатолий Серышев, - кадровую тематику силового блока.Федеральные политологи отметают предположения о связи этой рокировки с результатами минувших выборов в Госдуму и безусловно считают переход Миронова на новые позиции повышением. Местные представители с некоторым сожалением говорят об уходе губернатора на более ответственную работу и подводят итоги его ярославской "пятилетки"."Я не стал бы использовать негативную коннотацию термина "отставка" в случае с переходом Дмитрия Миронова в федеральные органы власти. Уверен, переход не связан с проблемами в регионе. За время работы команды губернатора Дмитрия Миронова область и город получили огромный импульс для развития, в первую очередь, экономического и инфраструктурного характера", - отмечает генеральный директор Центра политического консультирования Андрей Становой на своей странице в соцсети Facebook.По словам политолога, при Миронове в Ярославской области были построены школы, которые не строились с 1990-х годов, двукратно вырос бюджет, в три раза выросло строительство детских садов и яслей, в область пришло множество инвесторов. Становой надеется, что молодой технократ Михаил Евраев, назначенный врио губернатора, продолжит успешную политику экономического и инфраструктурного развития региона.О большом вкладе Миронова в выстраивание эффективного взаимодействия регионального бизнеса и власти рассуждает и ярославский промышленник Андрей Медведев."Только при нем у нас сложился адекватный диалог с региональной властью, предыдущим губернаторам мы вообще были не интересны. За время его работы мы построили новый крупнейший завод в Тутаеве, работали без остановки в период пандемии, были в постоянном оперативном диалоге с правительством ЯО (Ярославской области - ред.) и многое другое", - написал он на своей странице в Facebook.Тут же молодой бизнесмен вспоминает трогательные детали общения с губернатором Мироновым во время посещения завода ПСМ Красный Бор в 30-градусный мороз, когда глава региона по-отцовски поправил ему шарф и велел расслабиться и одеться, чтобы не заболеть.Представители муниципальной власти, с которыми Миронов за эти годы сумел выстроить конструктивный диалог, также благодарят его за поддержку."Благодарю, Дмитрий Миронов, за совместную работу, внимание к Рыбинску, помощь в решении проблем, привлечении инвестиций, развитии и благоустройстве города. Рыбинск изменился за последние пять лет, в том числе благодаря вашей поддержке. Желаю удачи на новом месте", - пишет мэр города Денис Добряков в Facebook.

https://ria.ru/20211007/yaroslavl-1753575820.html

https://ria.ru/20210928/yaroslavl-1752230128.html

https://ria.ru/20210924/finansirovanie-1751694595.html

рыбинск

ярославская область

тутаев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рыбинск, ярославская область, тутаев, госдума рф, михаил евраев, дмитрий миронов