Ярославские власти и бизнес оценили работу Миронова на посту главы региона
Ярославские власти и бизнес: пять лет работы Миронова дали огромный импульс развитию
© Фото : правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
© Фото : правительство Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Пять лет работы Дмитрия Миронова на посту губернатора Ярославской области дали огромный импульс экономическому и инфраструктурному развитию как самого Ярославля, так и муниципальных образований, считают местные представители власти и бизнеса.
Во вторник Миронов стал помощником президента и будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Анатолий Серышев, - кадровую тематику силового блока.
Федеральные политологи отметают предположения о связи этой рокировки с результатами минувших выборов в Госдуму и безусловно считают переход Миронова на новые позиции повышением. Местные представители с некоторым сожалением говорят об уходе губернатора на более ответственную работу и подводят итоги его ярославской "пятилетки".
"Я не стал бы использовать негативную коннотацию термина "отставка" в случае с переходом Дмитрия Миронова в федеральные органы власти. Уверен, переход не связан с проблемами в регионе. За время работы команды губернатора Дмитрия Миронова область и город получили огромный импульс для развития, в первую очередь, экономического и инфраструктурного характера", - отмечает генеральный директор Центра политического консультирования Андрей Становой на своей странице в соцсети Facebook.
По словам политолога, при Миронове в Ярославской области были построены школы, которые не строились с 1990-х годов, двукратно вырос бюджет, в три раза выросло строительство детских садов и яслей, в область пришло множество инвесторов. Становой надеется, что молодой технократ Михаил Евраев, назначенный врио губернатора, продолжит успешную политику экономического и инфраструктурного развития региона.
О большом вкладе Миронова в выстраивание эффективного взаимодействия регионального бизнеса и власти рассуждает и ярославский промышленник Андрей Медведев.
"Только при нем у нас сложился адекватный диалог с региональной властью, предыдущим губернаторам мы вообще были не интересны. За время его работы мы построили новый крупнейший завод в Тутаеве, работали без остановки в период пандемии, были в постоянном оперативном диалоге с правительством ЯО (Ярославской области - ред.) и многое другое", - написал он на своей странице в Facebook.
Тут же молодой бизнесмен вспоминает трогательные детали общения с губернатором Мироновым во время посещения завода ПСМ Красный Бор в 30-градусный мороз, когда глава региона по-отцовски поправил ему шарф и велел расслабиться и одеться, чтобы не заболеть.
Представители муниципальной власти, с которыми Миронов за эти годы сумел выстроить конструктивный диалог, также благодарят его за поддержку.
"Благодарю, Дмитрий Миронов, за совместную работу, внимание к Рыбинску, помощь в решении проблем, привлечении инвестиций, развитии и благоустройстве города. Рыбинск изменился за последние пять лет, в том числе благодаря вашей поддержке. Желаю удачи на новом месте", - пишет мэр города Денис Добряков в Facebook.