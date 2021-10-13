https://ria.ru/20211013/metropoliten-1754399821.html

Появилось видео нового конфликта в московском метро

Появилось видео нового конфликта в московском метро - РИА Новости, 13.10.2021

Появилось видео нового конфликта в московском метро

Московская полиция начала проверку после появления в интернете ролика с конфликтом в вагоне метро, в котором, по предварительным данным, никто не пострадал,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:49

2021-10-13T15:49

2021-10-13T16:38

происшествия

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Московская полиция начала проверку после появления в интернете ролика с конфликтом в вагоне метро, в котором, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Ранее в интернете появилось видео, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, за нее заступаются остальные пассажиры.По информации полиции, в ходе мониторинга была выявлена запись конфликта между пассажирами в электропоезде на станции метро "Текстильщики", имевшего место 12 октября. Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало, пострадавших нет, отметили в ведомстве.Резонансный случай избиения молодого человека, заступившегося за девушку, пьяной компанией произошел в начале октября на синей ветке московского метро. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.

https://ria.ru/20211009/metro-1753788013.html

https://ria.ru/20211011/nagrada-1754051628.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры конфликта между пассажирами в московском метро Кадры конфликта между пассажирами в московском метро 2021-10-13T15:49 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, избиение пассажира в московском метро