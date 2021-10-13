https://ria.ru/20211013/medvedchuk-1754324115.html

"Оппозиционная платформа" потребовала освободить Медведчука

"Оппозиционная платформа" потребовала освободить Медведчука - РИА Новости, 13.10.2021

"Оппозиционная платформа" потребовала освободить Медведчука

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает сфальсифицированным новое дело против главы ее политсовета Виктора Медведчука о поставках угля из РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:23

2021-10-13T10:23

2021-10-13T10:58

в мире

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

украина

донбасс

тарас козак

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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает сфальсифицированным новое дело против главы ее политсовета Виктора Медведчука о поставках угля из Донбасса, требует снять с него все обвинения и немедленно освободить из-под домашнего ареста.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря."Власть понесла в суд очередную порцию своих бредовых, бездоказательных и лживых обвинений в адрес Виктора Медведчука. У этого полностью сфальсифицированного и на скорую руку состряпанного "дела" была одна цель – любой ценой упрятать за решетку главу политсовета ведущей оппозиционной партии. Но абсурдность и фальшь обвинений была настолько очевидной, что суд отказал в требовании прокуроров ужесточить меру пресечения для Виктора Медведчука… Считаем, что судилище над Виктором Медведчуком не имеет ничего общего с правосудием. Требуем снятия всех обвинений и немедленного освобождения Виктора Медведчука из-под домашнего ареста", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте партии.В политсиле считают, что новое дело против Медведчука является попыткой власти "спрятать за информационной завесой провалы в политике, внутренние конфликты и офшорный позор"."В попытке расправиться с нашими лидерами и запугать оппозицию власть перешла "красную черту". Мы предупреждаем, что нарушение законов и конституции – это преступление. То, что делает власть сейчас – фальсификации и подтасовки, репрессии и внесудебные расправы, давление на суд и провокации, – это преступление. За него придется отвечать", - добавили в партии.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html

https://ria.ru/20211009/medvedchuk-1753826898.html

https://ria.ru/20211008/medvedchuk-1753693464.html

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донбасс

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в мире, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, украина, донбасс, тарас козак