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Ульяновская область
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Райбольницы Ульяновской области получили 20 новых машин скорой машины
Райбольницы Ульяновской области получили 20 новых машин скорой машины - РИА Новости, 13.10.2021
Райбольницы Ульяновской области получили 20 новых машин скорой машины
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил ключи от 20 автомобилей скорой помощи представителям 15 15 муниципальных учреждений здравоохранения... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:55
2021-10-13T16:55
ульяновская область
ульяновская область
алексей русских
здоровье - общество
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УЛЬЯНОВСК, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил ключи от 20 автомобилей скорой помощи представителям 15 15 муниципальных учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства.Он отметил, что часть средств была выделена из регионального бюджета."Для ковидных госпиталей области за счет средств бюджета дополнительно закуплено 195 кислородных концентраторов", - добавил губернатор.Как отметили в пресс-службе, с начала года в регионе действует программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая включает обновление материально-технической базы. Всего в этом году будет получено 33 автомобиля в поликлинических подразделениях для оказания неотложной помощи, а также для обслуживания вызовов на дом. Новые автомобили позволят перевозить пожилых, маломобильных пациентов на обследования и оперативно доставлять биоматериал в лаборатории.
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ульяновская область, алексей русских, здоровье - общество
16:55 13.10.2021
 

Райбольницы Ульяновской области получили 20 новых машин скорой машины

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Ульяновской областиРайбольницы Ульяновской области получили 20 новых машин скорой машины
Райбольницы Ульяновской области получили 20 новых машин скорой машины - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Ульяновской области
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УЛЬЯНОВСК, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил ключи от 20 автомобилей скорой помощи представителям 15 15 муниципальных учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией требует мобилизации всех сил и подключения дополнительных ресурсов. Мы передали 20 укомплектованных машин скорой помощи класса "В" в наши сельские медучреждения. Обновить автопарк "скорых" удалось благодаря резервному фонду правительства РФ. Также мы направили дополнительное финансирование на закупку лекарств для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с COVID-19", - приводит пресс-служба слова Русских.
Он отметил, что часть средств была выделена из регионального бюджета.
"Для ковидных госпиталей области за счет средств бюджета дополнительно закуплено 195 кислородных концентраторов", - добавил губернатор.
Как отметили в пресс-службе, с начала года в регионе действует программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая включает обновление материально-технической базы. Всего в этом году будет получено 33 автомобиля в поликлинических подразделениях для оказания неотложной помощи, а также для обслуживания вызовов на дом. Новые автомобили позволят перевозить пожилых, маломобильных пациентов на обследования и оперативно доставлять биоматериал в лаборатории.
"Машины укомплектованы полным спектром медоборудования, включая электрокардиографы, дефибрилляторы, устройства для проведения кислородной терапии. В первую очередь, новый транспорт – это огромная поддержка наших учреждений, позволяющая повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям районов. Планомерную работу в данном направлении мы продолжим и в дальнейшем", - сказал и.о. министра регионального здравоохранения Александр Гашков.
Врач-терапевт заходит в дом к пациенту - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 16:20Ульяновская область
В Ульяновской области разработают алгоритм действий врачей первичного звена
 
Ульяновская областьУльяновская областьАлексей РусскихЗдоровье - Общество
 
 
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