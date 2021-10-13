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Райбольницы Ульяновской области получили 20 новых машин скорой машины

Райбольницы Ульяновской области получили 20 новых машин скорой машины - РИА Новости, 13.10.2021

Райбольницы Ульяновской области получили 20 новых машин скорой машины

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил ключи от 20 автомобилей скорой помощи представителям 15 15 муниципальных учреждений здравоохранения... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:55

2021-10-13T16:55

2021-10-13T16:55

ульяновская область

ульяновская область

алексей русских

здоровье - общество

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УЛЬЯНОВСК, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил ключи от 20 автомобилей скорой помощи представителям 15 15 муниципальных учреждений здравоохранения региона, сообщает пресс-служба областного правительства.Он отметил, что часть средств была выделена из регионального бюджета."Для ковидных госпиталей области за счет средств бюджета дополнительно закуплено 195 кислородных концентраторов", - добавил губернатор.Как отметили в пресс-службе, с начала года в регионе действует программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая включает обновление материально-технической базы. Всего в этом году будет получено 33 автомобиля в поликлинических подразделениях для оказания неотложной помощи, а также для обслуживания вызовов на дом. Новые автомобили позволят перевозить пожилых, маломобильных пациентов на обследования и оперативно доставлять биоматериал в лаборатории.

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ульяновская область

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ульяновская область, алексей русских, здоровье - общество