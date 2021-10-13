https://ria.ru/20211013/liviya-1754392285.html

В МИД заявили о нейтралитете в конфликте в Ливии

В МИД заявили о нейтралитете в конфликте в Ливии - РИА Новости, 13.10.2021

В МИД заявили о нейтралитете в конфликте в Ливии

В МИД РФ подтвердили, что российских военнослужащих в Ливии нет и Москва не участвует в конфликте в этой стране ни на чьей стороне. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:20

2021-10-13T15:20

2021-10-13T15:50

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обострение конфликта в ливии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В МИД РФ подтвердили, что российских военнослужащих в Ливии нет и Москва не участвует в конфликте в этой стране ни на чьей стороне.В представленном 7 октября на 48-й сессии Совета по правам человека первом докладе Миссии по установлению фактов в Ливии утверждается об участии якобы имеющей отношение к Российской Федерации "ЧВК Вагнер" в военных столкновениях в районе Триполи и на юге Ливии на стороне Ливийской национальной армии, а также причастности её бойцов к гибели гражданских лиц и ликвидации людей, не участвовавших в боевых действиях.В сообщении также отмечается, что причины сложившейся тяжелой гуманитарной ситуации в Ливии кроются в "разрушении ливийской государственности странами НАТО в 2011 году, которые для свержения режима Муамара Каддафи совершили агрессию против суверенного государства-члена ООН"."Информация, представленная в указанном документе, требует тщательного изучения, однако даже предварительный анализ вызывает ряд вопросов к его содержанию, особенно в части, касающейся соблюдения принципа объективности и нейтральности. Большинство выводов сделано на основе "собеседований" с неназванными пострадавшими и сведений из открытых источников сомнительной достоверности, включая явно пропагандистский репортаж британской телекомпании "Би-Би-Си", распространявший лживые данные о якобы совершаемых российскими гражданами военных преступлениях в Ливии. Убедительных доказательств причастности россиян к инкриминируемым им преступлениям не приводится", - подчеркивают в МИД РФ.Заседающий на востоке Ливии парламент ранее поэтапно ратифицировал сначала закон о президентских выборах, чуть позже закон о выборах в парламент, затем передал их избирательной комиссии страны. В свою очередь заседающий в Триполи на западе страны Госсовет Ливии раскритиковал эти шаги и обвинил спикера парламента в "попытке присвоить не принадлежащую ему власть с целью затруднить процесс выборов". Официальный представитель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Мухаммед Абдель Насер заявил РИА Новости, что не исключает отсрочки всеобщих выборов в стране из-за разногласий с парламентом.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20211004/liviya-1753005328.html

https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html

https://ria.ru/20210709/problema-1740538217.html

https://ria.ru/20210709/liviya-1740546274.html

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в мире, россия, оон, ливия, триполи, муаммар каддафи, халифа хафтар, обострение конфликта в ливии