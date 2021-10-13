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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754346121.html
В Москве за сутки госпитализировали 1457 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1457 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1457 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 1 457 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:03
2021-10-13T12:03
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1 457 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Уточняется, в городе выздоровели ещё 2 567 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции."Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 519 184. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - отметили в штабе.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:03 13.10.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1457 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1457 человек с COVID-19, 562 пациента находятся на ИВЛ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1 457 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в Москве выявлено 4 410 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 457 человек. На ИВЛ находятся 562 человека", - говорится в сообщении.
Уточняется, в городе выздоровели ещё 2 567 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 519 184. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - отметили в штабе.
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
09:03Распространение коронавируса
В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус
 
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