https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754346121.html
В Москве за сутки госпитализировали 1457 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1457 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1457 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализированы 1 457 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:03
2021-10-13T12:03
2021-10-13T12:03
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве за сутки госпитализированы 1 457 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Уточняется, в городе выздоровели ещё 2 567 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции."Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 519 184. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - отметили в штабе.
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В Москве за сутки госпитализировали 1457 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1457 человек с COVID-19, 562 пациента находятся на ИВЛ