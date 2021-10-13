https://ria.ru/20211013/kitay-1754405129.html
Путин заявил о росте торгового оборота с Китаем
Путин заявил о росте торгового оборота с Китаем - РИА Новости, 13.10.2021
Путин заявил о росте торгового оборота с Китаем
Торговый оборот между Россией и Китаем увеличивается, за 9 месяцев текущего года он превысил 100 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:12
2021-10-13T16:12
2021-10-13T16:12
экономика
китай
владимир путин
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Торговый оборот между Россией и Китаем увеличивается, за 9 месяцев текущего года он превысил 100 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страны могут выйти на рекордные показатели."Во-первых, это наш крупнейший торгово-экономический партнер. В спад в мировой экономики торговый оборот между Россией и Китаем увеличивается, и за 9 месяцев текущего года он превысил 100 миллиардов долларов. Для нас это хороший показатель. Мы можем вообще выйти на рекордные показатели по этому году. В этом смысле для нас Китай является в высшей степени надежным партнером", - сказал Путин, выступая на "Российской энергетической неделе".
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экономика, китай, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
Путин заявил о росте торгового оборота с Китаем
Путин: торговый оборот с Китаем за девять месяцев превысил сто миллиардов долларов