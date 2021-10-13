https://ria.ru/20211013/kirgiziya-1754367806.html
Правительство Киргизии возглавил Акылбек Жапаров
Правительство Киргизии возглавил Акылбек Жапаров - РИА Новости, 13.10.2021
Правительство Киргизии возглавил Акылбек Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении своего однофамильца Акылбека Жапарова главой кабмина, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:50
2021-10-13T13:50
2021-10-13T13:57
в мире
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении своего однофамильца Акылбека Жапарова главой кабмина, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому... Жапаров Акылбек Усенбекович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики - руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - заявил представитель пресс-службы.
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в мире, киргизия, садыр жапаров
13:50 13.10.2021 (обновлено: 13:57 13.10.2021)
Правительство Киргизии возглавил Акылбек Жапаров
Президент Киргизии назначил главой правительства Акылбека Жапарова