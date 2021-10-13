https://ria.ru/20211013/kirgiziya-1754367806.html

Правительство Киргизии возглавил Акылбек Жапаров

Правительство Киргизии возглавил Акылбек Жапаров - РИА Новости, 13.10.2021

Правительство Киргизии возглавил Акылбек Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении своего однофамильца Акылбека Жапарова главой кабмина, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:50

2021-10-13T13:50

2021-10-13T13:57

в мире

киргизия

садыр жапаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_a28f137619813b6bb0d5cda3ccca5d58.jpg

БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении своего однофамильца Акылбека Жапарова главой кабмина, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому... Жапаров Акылбек Усенбекович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики - руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - заявил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20211013/pravitelstvo-1754367601.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киргизия, садыр жапаров