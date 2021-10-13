https://ria.ru/20211013/integratsiya-1754397531.html
Запад мешает интеграции на постсоветском пространстве, заявил Нарышкин
Запад мешает интеграции на постсоветском пространстве, заявил Нарышкин - РИА Новости, 13.10.2021
Запад мешает интеграции на постсоветском пространстве, заявил Нарышкин
Страны Запада во главе с США желают приостановить интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза, заявил журналистам в среду директор Службы... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:39
2021-10-13T15:39
2021-10-13T16:50
политика
сша
сергей нарышкин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны Запада во главе с США желают приостановить интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза, заявил журналистам в среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Ни для кого не секрет, что названная мною группа стран хотела бы, чтобы наше сообщество, сообщество независимых государств, и каждое государство внутри этого сообщества, существенным образом изменило бы свою внутреннюю и внешнюю политику, приостановились бы интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза", - сказал Нарышкин."Страны Запада довольно активно, а подчас и агрессивно пытаются внедрить в наше общество их собственные тоталитарно-либеральные ценности. Мы же отстаиваем наши ценности, общечеловеческие ценности", - добавил он.По его словам, Россия будет отстаивать свои ценности и суверенитет всеми законными методами.
https://ria.ru/20211009/udar-1753779796.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da37df8136136f9c73f835d817ae0b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, сергей нарышкин, россия
15:39 13.10.2021 (обновлено: 16:50 13.10.2021)
Запад мешает интеграции на постсоветском пространстве, заявил Нарышкин
Нарышкин заявил о попытках Запада остановить интеграцию на постсоветском пространстве