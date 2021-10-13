https://ria.ru/20211013/integratsiya-1754397531.html

Запад мешает интеграции на постсоветском пространстве, заявил Нарышкин

Запад мешает интеграции на постсоветском пространстве, заявил Нарышкин - РИА Новости, 13.10.2021

Запад мешает интеграции на постсоветском пространстве, заявил Нарышкин

Страны Запада во главе с США желают приостановить интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза, заявил журналистам в среду директор Службы... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:39

2021-10-13T15:39

2021-10-13T16:50

политика

сша

сергей нарышкин

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны Запада во главе с США желают приостановить интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза, заявил журналистам в среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Ни для кого не секрет, что названная мною группа стран хотела бы, чтобы наше сообщество, сообщество независимых государств, и каждое государство внутри этого сообщества, существенным образом изменило бы свою внутреннюю и внешнюю политику, приостановились бы интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза", - сказал Нарышкин."Страны Запада довольно активно, а подчас и агрессивно пытаются внедрить в наше общество их собственные тоталитарно-либеральные ценности. Мы же отстаиваем наши ценности, общечеловеческие ценности", - добавил он.По его словам, Россия будет отстаивать свои ценности и суверенитет всеми законными методами.

https://ria.ru/20211009/udar-1753779796.html

сша

россия

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политика, сша, сергей нарышкин, россия