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Инфляция в России могла быть больше, заявил Песков
Инфляция в России могла быть больше, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2021
Инфляция в России могла быть больше, заявил Песков
Рост инфляции в России мог быть и больше, но благодаря мерам, которые принимает правительство и Центробанк, её удаётся амортизировать, заявил журналистам... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:22
2021-10-13T13:53
инфляция
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
дмитрий песков
цены
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рост инфляции в России мог быть и больше, но благодаря мерам, которые принимает правительство и Центробанк, её удаётся амортизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что правительство чётко фиксирует тенденции по росту цен."Но, конечно, быть абсолютно свободными от негативных последствий, к сожалению, невозможно", - добавил он.
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инфляция, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, дмитрий песков, цены
13:22 13.10.2021 (обновлено: 13:53 13.10.2021)
 
Инфляция в России могла быть больше, заявил Песков

Песков: благодаря мерам правительства и ЦБ инфляцию в России удалось амортизировать

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рост инфляции в России мог быть и больше, но благодаря мерам, которые принимает правительство и Центробанк, её удаётся амортизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это реальность, с которой мы сталкиваемся, но все-таки надо отдать должное: такой рост мог бы быть и больше, потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьёзно. И именно благодаря тому, что делает правительство, Центробанк, удаётся этого избежать, все-таки как то амортизировать", - сказал Песков.
Он отметил, что правительство чётко фиксирует тенденции по росту цен.
"Но, конечно, быть абсолютно свободными от негативных последствий, к сожалению, невозможно", - добавил он.
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ИнфляцияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономикаДмитрий ПесковЦены
 
 
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