https://ria.ru/20211013/inflyatsiya-1754363049.html

Инфляция в России могла быть больше, заявил Песков

Инфляция в России могла быть больше, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2021

Инфляция в России могла быть больше, заявил Песков

Рост инфляции в России мог быть и больше, но благодаря мерам, которые принимает правительство и Центробанк, её удаётся амортизировать, заявил журналистам... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:22

2021-10-13T13:22

2021-10-13T13:53

инфляция

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

дмитрий песков

цены

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рост инфляции в России мог быть и больше, но благодаря мерам, которые принимает правительство и Центробанк, её удаётся амортизировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что правительство чётко фиксирует тенденции по росту цен."Но, конечно, быть абсолютно свободными от негативных последствий, к сожалению, невозможно", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/inflyatsiya-1754197924.html

россия

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инфляция, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, дмитрий песков, цены