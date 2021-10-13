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Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных
Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных - РИА Новости, 13.10.2021
Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на проведение пренатального тестирования беременных в размере 311 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэра и... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:37
2021-10-13T10:37
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на проведение пренатального тестирования беременных в размере 311 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.Соответствующее постановление по данному вопросу подписал Собянин."Правительство Москвы выделит грант ООО "Эвоген" в размере 311 миллионов рублей на продолжение работы по внедрению в практику московского здравоохранения современных методов хромосомной патологии плода: неинвазивного пренатального тестирования и дополнительных молекулярно-генетических исследований", - говорится в сообщении.Уточняется, что неинвазивное пренатальное тестирование - это высокоточный скрининговый метод для оценки риска хромосомных аномалий плода, основанный на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной.
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общество, москва, сергей собянин
10:37 13.10.2021
 
Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных

Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных на 311 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на проведение пренатального тестирования беременных в размере 311 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Соответствующее постановление по данному вопросу подписал Собянин.
"Правительство Москвы выделит грант ООО "Эвоген" в размере 311 миллионов рублей на продолжение работы по внедрению в практику московского здравоохранения современных методов хромосомной патологии плода: неинвазивного пренатального тестирования и дополнительных молекулярно-генетических исследований", - говорится в сообщении.
Уточняется, что неинвазивное пренатальное тестирование - это высокоточный скрининговый метод для оценки риска хромосомных аномалий плода, основанный на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной.
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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