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Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных
Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных - РИА Новости, 13.10.2021
Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на проведение пренатального тестирования беременных в размере 311 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэра и... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:37
2021-10-13T10:37
2021-10-13T10:37
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на проведение пренатального тестирования беременных в размере 311 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.Соответствующее постановление по данному вопросу подписал Собянин."Правительство Москвы выделит грант ООО "Эвоген" в размере 311 миллионов рублей на продолжение работы по внедрению в практику московского здравоохранения современных методов хромосомной патологии плода: неинвазивного пренатального тестирования и дополнительных молекулярно-генетических исследований", - говорится в сообщении.Уточняется, что неинвазивное пренатальное тестирование - это высокоточный скрининговый метод для оценки риска хромосомных аномалий плода, основанный на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной.
https://ria.ru/20211008/beremennye-1753608132.html
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общество, москва, сергей собянин
Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных
Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных на 311 миллионов рублей