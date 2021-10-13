https://ria.ru/20211013/grant-1754327895.html

Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных

Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных - РИА Новости, 13.10.2021

Собянин выделил грант на пренатальное тестирование беременных

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на проведение пренатального тестирования беременных в размере 311 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэра и... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:37

2021-10-13T10:37

2021-10-13T10:37

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на проведение пренатального тестирования беременных в размере 311 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.Соответствующее постановление по данному вопросу подписал Собянин."Правительство Москвы выделит грант ООО "Эвоген" в размере 311 миллионов рублей на продолжение работы по внедрению в практику московского здравоохранения современных методов хромосомной патологии плода: неинвазивного пренатального тестирования и дополнительных молекулярно-генетических исследований", - говорится в сообщении.Уточняется, что неинвазивное пренатальное тестирование - это высокоточный скрининговый метод для оценки риска хромосомных аномалий плода, основанный на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной.

https://ria.ru/20211008/beremennye-1753608132.html

москва

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общество, москва, сергей собянин