https://ria.ru/20211013/gospital-1754422113.html

В Калуге новый госпиталь начал прием пациентов с COVID-19

В Калуге новый госпиталь начал прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021

В Калуге новый госпиталь начал прием пациентов с COVID-19

Новый ковидный госпиталь, в состав которого вошли четыре лечебных и одно реанимационное отделение, открылся в Калуге и уже начал принимать пациентов, сообщает... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:20

2021-10-13T17:20

2021-10-13T17:20

калужская область

калужская область

калуга

здоровье - общество

коронавирус в россии

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КАЛУГА, 13 окт – РИА Новости. Новый ковидный госпиталь, в состав которого вошли четыре лечебных и одно реанимационное отделение, открылся в Калуге и уже начал принимать пациентов, сообщает правительство Калужской области"13 октября в Калуге начал работу новый ковидный госпиталь – структурное подразделение Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. Во второй половине дня сюда начали поступать первые пациенты", - говорится в сообщении.Отмечается, что госпиталь построен в Калуге за счет областного бюджета. С его открытием снизится нагрузка на другие медучреждения в регионе.В настоящее время в нем развернуто 325 коек для лечения больных COVID-19, при необходимости в здесь можно развернуть ещё 450 коек. В состав нового медицинского комплекса вошли четыре современных лечебных и одно реанимационное отделения, операционный блок, кислородная станция. Санитарные пропускники оснащены системами электронного контроля, оборудована станция санобработки транспорта, благоустроена чистая зона для кратковременного отдыха медицинского персонала, говорится в сообщении.Ввод в эксплуатацию госпиталя поможет сохранить объемы всех видов специализированной медицинской помощи в сложной эпидемиологической ситуации. При этом, как отмечают власти, Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД может выполнять функции межрегионального центра по борьбе не только с коронавирусной инфекцией, но и с массовым распространением других инфекционных заболеваний.

https://ria.ru/20211005/elektroosveschenie-1753224443.html

калужская область

калуга

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калужская область, калуга, здоровье - общество, коронавирус в россии