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Во Франции режим санитарных пропусков продлят до середины лета

Во Франции режим санитарных пропусков продлят до середины лета - РИА Новости, 13.10.2021

Во Франции режим санитарных пропусков продлят до середины лета

Режим санитарных пропусков, введенных во Франции из-за распространения COVID-19, будет продлен до 31 июля 2022 года, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T19:55

2021-10-13T19:55

2021-10-13T19:55

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ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Режим санитарных пропусков, введенных во Франции из-за распространения COVID-19, будет продлен до 31 июля 2022 года, заявил в среду официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь."Мы не должны исключать никаких сценариев, включая дальнейшее активное распространения в нашей стране вируса. С июня мы находимся в переходном периоде выхода из кризиса, предполагающий набор ограничительных мер, которые мы можем активировать для защиты французов. Текст закона, который мы сегодня утром изучали, предполагает продление такого режима до 31 июля 2022 года", — заявил Атталь по итогам заседания Совета министров.Он также не исключил, что среди таких мер могут быть не только санитарные пропуска, но и другие ограничения, включая комендантский час.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждение перенесенного заболевания.

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

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