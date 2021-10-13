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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/frantsiya-1754381285.html
Во Франции продлят режим санитарных пропусков
Во Франции продлят режим санитарных пропусков - РИА Новости, 13.10.2021
Во Франции продлят режим санитарных пропусков
Режим санитарных пропусков, введенных во Франции из-за распространения COVID-19, будет продлен до 31 июля 2022 года, заявил в среду официальный представитель... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:35
2021-10-13T15:14
распространение коронавируса
в мире
франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Режим санитарных пропусков, введенных во Франции из-за распространения COVID-19, будет продлен до 31 июля 2022 года, заявил в среду официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь."Мы не должны исключать никаких сценариев, включая дальнейшее активное распространения в нашей стране вируса. Эта эпидемия научила нас не исключать никаких сценариев… С июня мы находимся в переходном периоде выхода из кризиса, предполагающий набор ограничительных мер, которые мы можем активировать для защиты французов. Текст закона, который мы сегодня утром изучали, предполагает продление такого режима до 31 июля 2022 года", - заявил Атталь по итогам заседания Совета министров.Он также не исключил, что среди таких мер могут быть не только санитарные пропуска, но и другие меры, включая комендантский час.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754377681.html
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в мире, франция, коронавирус covid-19
14:35 13.10.2021 (обновлено: 15:14 13.10.2021)
 
Во Франции продлят режим санитарных пропусков

Во Франции продлят режим санитарных пропусков до конца июля 2022 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода Мира. Париж
Города Мира. Париж - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Режим санитарных пропусков, введенных во Франции из-за распространения COVID-19, будет продлен до 31 июля 2022 года, заявил в среду официальный представитель кабмина страны Габриэль Атталь.
"Мы не должны исключать никаких сценариев, включая дальнейшее активное распространения в нашей стране вируса. Эта эпидемия научила нас не исключать никаких сценариев… С июня мы находимся в переходном периоде выхода из кризиса, предполагающий набор ограничительных мер, которые мы можем активировать для защиты французов. Текст закона, который мы сегодня утром изучали, предполагает продление такого режима до 31 июля 2022 года", - заявил Атталь по итогам заседания Совета министров.
Он также не исключил, что среди таких мер могут быть не только санитарные пропуска, но и другие меры, включая комендантский час.
С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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