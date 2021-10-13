Брачные игры и комната страха: победители Wildlife Photographer of the Year

Абсолютную победу и титул фотографа года завоевал Лоран Баллеста (Laurent Ballesta) из Франции с "Сотворением". Фотограф и его команда на протяжении пяти лет возвращались в одну и ту же лагуну на острове Факарава в период нереста рыб, и им удалось сделать этот фантастический кадр.