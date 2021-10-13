Брачные игры и комната страха: победители Wildlife Photographer of the Year
Абсолютную победу и титул фотографа года завоевал Лоран Баллеста (Laurent Ballesta) из Франции с "Сотворением". Фотограф и его команда на протяжении пяти лет возвращались в одну и ту же лагуну на острове Факарава в период нереста рыб, и им удалось сделать этот фантастический кадр.
Абсолютную победу и титул фотографа года завоевал Лоран Баллеста (Laurent Ballesta) из Франции с "Сотворением". Фотограф и его команда на протяжении пяти лет возвращались в одну и ту же лагуну на острове Факарава в период нереста рыб, и им удалось сделать этот фантастический кадр.
"Паучья комната" израильско-канадского фотографа Гила Визена (Gil Wizen) не оставила шанса конкурентам в категории "Городская живая природа". Представьте, что видите под собственной кроватью одного из самых ядовитых пауков в мире. Что вы будете делать? Гил бросился за фотокамерой. И не прогадал.
"Паучья комната" израильско-канадского фотографа Гила Визена (Gil Wizen) не оставила шанса конкурентам в категории "Городская живая природа". Представьте, что видите под собственной кроватью одного из самых ядовитых пауков в мире. Что вы будете делать? Гил бросился за фотокамерой. И не прогадал.
"Исцеляющее прикосновение" Брента Стиртона (Brent Stirton) из Южной Африки назвали лучшей "Фотожурналистской историей". Снимок сделан в Центре реабилитации приматов Лвиро в Киншасе, где спасают животных, пострадавших из-за действий браконьеров.
"Исцеляющее прикосновение" Брента Стиртона (Brent Stirton) из Южной Африки назвали лучшей "Фотожурналистской историей". Снимок сделан в Центре реабилитации приматов Лвиро в Киншасе, где спасают животных, пострадавших из-за действий браконьеров.
В категории "Океаны" победил "Растаявший детсад" Дженнифер Хейс (Jennifer Hayes) из США. Растрескавшаяся льдина на фото — своеобразное родильное отделение для тюленей.
В категории "Океаны" победил "Растаявший детсад" Дженнифер Хейс (Jennifer Hayes) из США. Растрескавшаяся льдина на фото — своеобразное родильное отделение для тюленей.
Победу в категории "Фотожурналистика" жюри присудило Адаму Освелу (Adam Oswel) из Австралии и "Слону в комнате". Хотя шоу в зоопарке, за которым наблюдают зрители, преподносилось как познавательное, фотографа оно встревожило. Защитники животных считают подобные выступления эксплуататорскими, поскольку те поощряют неестественное поведение слонов.
Победу в категории "Фотожурналистика" жюри присудило Адаму Освелу (Adam Oswel) из Австралии и "Слону в комнате". Хотя шоу в зоопарке, за которым наблюдают зрители, преподносилось как познавательное, фотографа оно встревожило. Защитники животных считают подобные выступления эксплуататорскими, поскольку те поощряют неестественное поведение слонов.
"Запах, шум, усталость и боль", — так итальянский фотограф Стефано Унтерфинер (Stefano Unterthiner) описал впечатления от брачного боя оленей на Шпицбергене. Победа в категории "Поведение: млекопитающие".
"Запах, шум, усталость и боль", — так итальянский фотограф Стефано Унтерфинер (Stefano Unterthiner) описал впечатления от брачного боя оленей на Шпицбергене. Победа в категории "Поведение: млекопитающие".
Лучшим молодым фотографом дикой природы стал десятилетний Видьюн Р Хеббар (Vidyun R Hebbar), запечатлевший паука в сплетенной им "палатке".
Лучшим молодым фотографом дикой природы стал десятилетний Видьюн Р Хеббар (Vidyun R Hebbar), запечатлевший паука в сплетенной им "палатке".
Американскому фотографу Заку Клотье (Zack Clothier) повезло, что медведь гризли заинтересовался только его фотоловушкой. Победа в категории "Животные в естественной среде".
Американскому фотографу Заку Клотье (Zack Clothier) повезло, что медведь гризли заинтересовался только его фотоловушкой. Победа в категории "Животные в естественной среде".
В номинации "Болота" лучшим стал кадр "Дорога к гибели" Хавьера Лафуэнте (Javier Lafuente) из Испании.
В номинации "Болота" лучшим стал кадр "Дорога к гибели" Хавьера Лафуэнте (Javier Lafuente) из Испании.
"Противостояние". Два самца цихлид сражаются за обладание раковиной улитки, чтобы самка смогла отложить там яйца. Фотограф из Испании Ангел Фитор (Angel Fitor) представил на конкурс лучшее "Портфолио".
"Противостояние". Два самца цихлид сражаются за обладание раковиной улитки, чтобы самка смогла отложить там яйца. Фотограф из Испании Ангел Фитор (Angel Fitor) представил на конкурс лучшее "Портфолио".
Работа Джастина Гиллигана (Justin Gilligan) из Австралии, привлекающая внимание к сохранению морской экосистемы в условиях изменения климата, победила в категории "Растения и грибы".
Работа Джастина Гиллигана (Justin Gilligan) из Австралии, привлекающая внимание к сохранению морской экосистемы в условиях изменения климата, победила в категории "Растения и грибы".
Лучший портрет животного, по мнению жюри, получился у Маджеда Али (Majed Ali) из Кувейта. Правда, чтобы сделать его, понадобилось весьма утомительная многочасовая прогулка по горам Уганды.
Лучший портрет животного, по мнению жюри, получился у Маджеда Али (Majed Ali) из Кувейта. Правда, чтобы сделать его, понадобилось весьма утомительная многочасовая прогулка по горам Уганды.
Среди фотографов 11-14 лет лучшим стал Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Dominguez Blanco) из Испании. Он заметил на поле подсолнухов певчую птицу и сфотографировал ее, не выходя из отцовской машины.
Среди фотографов 11-14 лет лучшим стал Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Dominguez Blanco) из Испании. Он заметил на поле подсолнухов певчую птицу и сфотографировал ее, не выходя из отцовской машины.
В категории "Поведение: земноводные и рептилии" победным оказался снимок Жуана Родригеша (João Rodrigues) из Португалии "Где размножаются гигантские тритоны".
В категории "Поведение: земноводные и рептилии" победным оказался снимок Жуана Родригеша (João Rodrigues) из Португалии "Где размножаются гигантские тритоны".
"Интимное прикосновение" принесло Шейн Калин (Shane Kalyn) из Канады победу в номинации "Поведение: птицы".
"Интимное прикосновение" принесло Шейн Калин (Shane Kalyn) из Канады победу в номинации "Поведение: птицы".