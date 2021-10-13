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Брачные игры и комната страха: победители Wildlife Photographer of the Year
Брачные игры и комната страха: победители Wildlife Photographer of the Year - РИА Новости, 13.10.2021
Брачные игры и комната страха: победители Wildlife Photographer of the Year
Музей естествознания в Лондоне назвал имена победителей проводимого им конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2021. На суд жюри было... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:55
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фото
природа
фотография
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Музей естествознания в Лондоне назвал имена победителей проводимого им конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2021. На суд жюри было прислано более 50 тысяч работ из 95 стран. Лучшие из лучших — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, природа, фотография
17:55 13.10.2021 (обновлено: 18:29 13.10.2021)
 

Брачные игры и комната страха: победители Wildlife Photographer of the Year

Читать ria.ru в
Музей естествознания в Лондоне назвал имена победителей проводимого им конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2021. На суд жюри было прислано более 50 тысяч работ из 95 стран. Лучшие из лучших — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Laurent Ballesta / Wildlife Photographer of the Year

Абсолютную победу и титул фотографа года завоевал Лоран Баллеста (Laurent Ballesta) из Франции с "Сотворением". Фотограф и его команда на протяжении пяти лет возвращались в одну и ту же лагуну на острове Факарава в период нереста рыб, и им удалось сделать этот фантастический кадр.

Работа фотографа Laurent Ballesta в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
1 из 15

Абсолютную победу и титул фотографа года завоевал Лоран Баллеста (Laurent Ballesta) из Франции с "Сотворением". Фотограф и его команда на протяжении пяти лет возвращались в одну и ту же лагуну на острове Факарава в период нереста рыб, и им удалось сделать этот фантастический кадр.

© Фото : Laurent Ballesta / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Gil Wizen / Wildlife Photographer of the Year

"Паучья комната" израильско-канадского фотографа Гила Визена (Gil Wizen) не оставила шанса конкурентам в категории "Городская живая природа". Представьте, что видите под собственной кроватью одного из самых ядовитых пауков в мире. Что вы будете делать? Гил бросился за фотокамерой. И не прогадал.

Работа фотографа Gil Wizen в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
2 из 15

"Паучья комната" израильско-канадского фотографа Гила Визена (Gil Wizen) не оставила шанса конкурентам в категории "Городская живая природа". Представьте, что видите под собственной кроватью одного из самых ядовитых пауков в мире. Что вы будете делать? Гил бросился за фотокамерой. И не прогадал.

© Фото : Gil Wizen / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Brent Stirton / Wildlife Photographer of the Year

"Исцеляющее прикосновение" Брента Стиртона (Brent Stirton) из Южной Африки назвали лучшей "Фотожурналистской историей". Снимок сделан в Центре реабилитации приматов Лвиро в Киншасе, где спасают животных, пострадавших из-за действий браконьеров.

Работа фотографа Brent Stirton в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
3 из 15

"Исцеляющее прикосновение" Брента Стиртона (Brent Stirton) из Южной Африки назвали лучшей "Фотожурналистской историей". Снимок сделан в Центре реабилитации приматов Лвиро в Киншасе, где спасают животных, пострадавших из-за действий браконьеров.

© Фото : Brent Stirton / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Jennifer Hayes / Wildlife Photographer of the Year

В категории "Океаны" победил "Растаявший детсад" Дженнифер Хейс (Jennifer Hayes) из США. Растрескавшаяся льдина на фото — своеобразное родильное отделение для тюленей.

Работа фотографа Jennifer Hayes в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
4 из 15

В категории "Океаны" победил "Растаявший детсад" Дженнифер Хейс (Jennifer Hayes) из США. Растрескавшаяся льдина на фото — своеобразное родильное отделение для тюленей.

© Фото : Jennifer Hayes / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Adam Oswell / Wildlife Photographer of the Year

Победу в категории "Фотожурналистика" жюри присудило Адаму Освелу (Adam Oswel) из Австралии и "Слону в комнате". Хотя шоу в зоопарке, за которым наблюдают зрители, преподносилось как познавательное, фотографа оно встревожило. Защитники животных считают подобные выступления эксплуататорскими, поскольку те поощряют неестественное поведение слонов.

Работа фотографа Adam Oswell в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
5 из 15

Победу в категории "Фотожурналистика" жюри присудило Адаму Освелу (Adam Oswel) из Австралии и "Слону в комнате". Хотя шоу в зоопарке, за которым наблюдают зрители, преподносилось как познавательное, фотографа оно встревожило. Защитники животных считают подобные выступления эксплуататорскими, поскольку те поощряют неестественное поведение слонов.

© Фото : Adam Oswell / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Stefano Unterthiner / Wildlife Photographer of the Year

"Запах, шум, усталость и боль", — так итальянский фотограф Стефано Унтерфинер (Stefano Unterthiner) описал впечатления от брачного боя оленей на Шпицбергене. Победа в категории "Поведение: млекопитающие".

Работа фотографа Stefano Unterthiner в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
6 из 15

"Запах, шум, усталость и боль", — так итальянский фотограф Стефано Унтерфинер (Stefano Unterthiner) описал впечатления от брачного боя оленей на Шпицбергене. Победа в категории "Поведение: млекопитающие".

© Фото : Stefano Unterthiner / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Vidyun R Hebbar / Wildlife Photographer of the Year

Лучшим молодым фотографом дикой природы стал десятилетний Видьюн Р Хеббар (Vidyun R Hebbar), запечатлевший паука в сплетенной им "палатке".

Работа фотографа Vidyun R Hebbar в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
7 из 15

Лучшим молодым фотографом дикой природы стал десятилетний Видьюн Р Хеббар (Vidyun R Hebbar), запечатлевший паука в сплетенной им "палатке".

© Фото : Vidyun R Hebbar / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Zack Clothier / Wildlife Photographer of the Year

Американскому фотографу Заку Клотье (Zack Clothier) повезло, что медведь гризли заинтересовался только его фотоловушкой. Победа в категории "Животные в естественной среде".

Работа фотографа Zack Clothier в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
8 из 15

Американскому фотографу Заку Клотье (Zack Clothier) повезло, что медведь гризли заинтересовался только его фотоловушкой. Победа в категории "Животные в естественной среде".

© Фото : Zack Clothier / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Javier Lafuente / Wildlife Photographer of the Year

В номинации "Болота" лучшим стал кадр "Дорога к гибели" Хавьера Лафуэнте (Javier Lafuente) из Испании.

Работа фотографа Javier Lafuente в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
9 из 15

В номинации "Болота" лучшим стал кадр "Дорога к гибели" Хавьера Лафуэнте (Javier Lafuente) из Испании.

© Фото : Javier Lafuente / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Angel Fitor / Wildlife Photographer of the Year

"Противостояние". Два самца цихлид сражаются за обладание раковиной улитки, чтобы самка смогла отложить там яйца. Фотограф из Испании Ангел Фитор (Angel Fitor) представил на конкурс лучшее "Портфолио".

Работа фотографа Angel Fitor в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
10 из 15

"Противостояние". Два самца цихлид сражаются за обладание раковиной улитки, чтобы самка смогла отложить там яйца. Фотограф из Испании Ангел Фитор (Angel Fitor) представил на конкурс лучшее "Портфолио".

© Фото : Angel Fitor / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Justin Gilligan / Wildlife Photographer of the Year

Работа Джастина Гиллигана (Justin Gilligan) из Австралии, привлекающая внимание к сохранению морской экосистемы в условиях изменения климата, победила в категории "Растения и грибы".

Работа фотографа Justin Gilligan в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
11 из 15

Работа Джастина Гиллигана (Justin Gilligan) из Австралии, привлекающая внимание к сохранению морской экосистемы в условиях изменения климата, победила в категории "Растения и грибы".

© Фото : Justin Gilligan / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Majed Ali / Wildlife Photographer of the Year

Лучший портрет животного, по мнению жюри, получился у Маджеда Али (Majed Ali) из Кувейта. Правда, чтобы сделать его, понадобилось весьма утомительная многочасовая прогулка по горам Уганды.

Работа фотографа Majed Ali в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
12 из 15

Лучший портрет животного, по мнению жюри, получился у Маджеда Али (Majed Ali) из Кувейта. Правда, чтобы сделать его, понадобилось весьма утомительная многочасовая прогулка по горам Уганды.

© Фото : Majed Ali / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Andrés Luis Dominguez Blanco / Wildlife Photographer of the Year

Среди фотографов 11-14 лет лучшим стал Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Dominguez Blanco) из Испании. Он заметил на поле подсолнухов певчую птицу и сфотографировал ее, не выходя из отцовской машины.

Работа фотографа Andrés Luis Dominguez Blanco в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
13 из 15

Среди фотографов 11-14 лет лучшим стал Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Dominguez Blanco) из Испании. Он заметил на поле подсолнухов певчую птицу и сфотографировал ее, не выходя из отцовской машины.

© Фото : Andrés Luis Dominguez Blanco / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : João Rodrigues / Wildlife Photographer of the Year

В категории "Поведение: земноводные и рептилии" победным оказался снимок Жуана Родригеша (João Rodrigues) из Португалии "Где размножаются гигантские тритоны".

Работа фотографа João Rodrigues в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
14 из 15

В категории "Поведение: земноводные и рептилии" победным оказался снимок Жуана Родригеша (João Rodrigues) из Португалии "Где размножаются гигантские тритоны".

© Фото : João Rodrigues / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Shane Kalyn / Wildlife Photographer of the Year

"Интимное прикосновение" принесло Шейн Калин (Shane Kalyn) из Канады победу в номинации "Поведение: птицы".

Работа фотографа Shane Kalyn в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021
15 из 15

"Интимное прикосновение" принесло Шейн Калин (Shane Kalyn) из Канады победу в номинации "Поведение: птицы".

© Фото : Shane Kalyn / Wildlife Photographer of the Year
 
ФотоприродаФотография
 
 
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