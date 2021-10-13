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Проекты RT завоевали десять медалей New York Festivals
Проекты RT завоевали десять медалей New York Festivals - РИА Новости, 13.10.2021
Проекты RT завоевали десять медалей New York Festivals
Российский информационный телеканал RT стал обладателем шести золотых наград престижного международного фестиваля New York Festivals. Всего телеканал получил... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:22
2021-10-13T11:22
медиа
телеканал rt
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российский информационный телеканал RT стал обладателем шести золотых наград престижного международного фестиваля New York Festivals. Всего телеканал получил десять наград.Ролик, в котором RT воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году, одержал победу в категории "Промо документальной/новостной программы" (Documentary/Information Program Promotion).VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), завоевал золотые награды в номинациях "Видеоискусство и экспериментальное видео" (Video Art &amp; Experimental Film), "Режиссура" (Production Design / Art Direction), "Инновация" (Innovation).Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" получила золото в категории "Анимация" (Animation) и бронзу в категории "Использование технологий" (Use of Technology).Документальный YouTube-сериал RT "Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага" награжден бронзой в номинациях "Документальный фильм" (Feature Documentaries) и "История и общество" (History &amp; Society).Промо RT к выборам президента США в 2020 году завоевало золото в категории "Визуальные спецэффекты: Промо" (Special Visual Effects: Promotion / Open &amp; IDs) и серебро в категории "Промо новостей" (News Promotion). Во время предвыборной гонки RT представил ролик о том, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на выборах. Ролик выполнен с применением технологии "дипфейк".Телеканал RT - многократный призер New York Festivals. В июле 2021 года проект RT "Бесконечное письмо" получил бронзу New York Festivals Advertising Awards. В 2019 году победу в двух номинациях одержал проект #Romanovs100. В 2018 году обладателями высшей награды фестиваля стали проект #1917LIVE и документальный фильм RT о жизни детей в условиях войны в Сирии. В 2017 году золото New York Festivals завоевали репортажи RT из Ливии и документальный фильм "H2нОль". Ранее золотые награды фестиваля получили документальный фильм "Кровная месть" и программа Джулиана Ассанжа на RT.
https://ria.ru/20210911/tefi-1749709983.html
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медиа, телеканал rt
11:22 13.10.2021
 

Проекты RT завоевали десять медалей New York Festivals

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российский информационный телеканал RT стал обладателем шести золотых наград престижного международного фестиваля New York Festivals. Всего телеканал получил десять наград.
Ролик, в котором RT воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году, одержал победу в категории "Промо документальной/новостной программы" (Documentary/Information Program Promotion).
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 23:46
Фильм RT победил в номинации на "ТЭФИ-Мультимедиа"
VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), завоевал золотые награды в номинациях "Видеоискусство и экспериментальное видео" (Video Art & Experimental Film), "Режиссура" (Production Design / Art Direction), "Инновация" (Innovation).
Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" получила золото в категории "Анимация" (Animation) и бронзу в категории "Использование технологий" (Use of Technology).
Документальный YouTube-сериал RT "Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага" награжден бронзой в номинациях "Документальный фильм" (Feature Documentaries) и "История и общество" (History & Society).
Промо RT к выборам президента США в 2020 году завоевало золото в категории "Визуальные спецэффекты: Промо" (Special Visual Effects: Promotion / Open & IDs) и серебро в категории "Промо новостей" (News Promotion). Во время предвыборной гонки RT представил ролик о том, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на выборах. Ролик выполнен с применением технологии "дипфейк".
Логотип Ruptly - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 19:49
Ruptly и документальный фильм RT вышли в финал премии The AIBs
Телеканал RT - многократный призер New York Festivals. В июле 2021 года проект RT "Бесконечное письмо" получил бронзу New York Festivals Advertising Awards. В 2019 году победу в двух номинациях одержал проект #Romanovs100. В 2018 году обладателями высшей награды фестиваля стали проект #1917LIVE и документальный фильм RT о жизни детей в условиях войны в Сирии. В 2017 году золото New York Festivals завоевали репортажи RT из Ливии и документальный фильм "H2нОль". Ранее золотые награды фестиваля получили документальный фильм "Кровная месть" и программа Джулиана Ассанжа на RT.
 
МедиаТелеканал RT
 
 
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