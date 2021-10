Проекты RT завоевали десять медалей New York Festivals

https://ria.ru/20211013/festival-1754335779.html

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российский информационный телеканал RT стал обладателем шести золотых наград престижного международного фестиваля New York Festivals. Всего телеканал получил десять наград.Ролик, в котором RT воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году, одержал победу в категории "Промо документальной/новостной программы" (Documentary/Information Program Promotion).VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), завоевал золотые награды в номинациях "Видеоискусство и экспериментальное видео" (Video Art & Experimental Film), "Режиссура" (Production Design / Art Direction), "Инновация" (Innovation).Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" получила золото в категории "Анимация" (Animation) и бронзу в категории "Использование технологий" (Use of Technology).Документальный YouTube-сериал RT "Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага" награжден бронзой в номинациях "Документальный фильм" (Feature Documentaries) и "История и общество" (History & Society).Промо RT к выборам президента США в 2020 году завоевало золото в категории "Визуальные спецэффекты: Промо" (Special Visual Effects: Promotion / Open & IDs) и серебро в категории "Промо новостей" (News Promotion). Во время предвыборной гонки RT представил ролик о том, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на выборах. Ролик выполнен с применением технологии "дипфейк".Телеканал RT - многократный призер New York Festivals. В июле 2021 года проект RT "Бесконечное письмо" получил бронзу New York Festivals Advertising Awards. В 2019 году победу в двух номинациях одержал проект #Romanovs100. В 2018 году обладателями высшей награды фестиваля стали проект #1917LIVE и документальный фильм RT о жизни детей в условиях войны в Сирии. В 2017 году золото New York Festivals завоевали репортажи RT из Ливии и документальный фильм "H2нОль". Ранее золотые награды фестиваля получили документальный фильм "Кровная месть" и программа Джулиана Ассанжа на RT.

