https://ria.ru/20211013/egipet-1754373073.html

Власти Египта готовы поддержать российских туроператоров и авиакомпании

Власти Египта готовы поддержать российских туроператоров и авиакомпании - РИА Новости, 13.10.2021

Власти Египта готовы поддержать российских туроператоров и авиакомпании

В Совете по развитию туризма Египта (ETPB) при министерстве туризма и древностей рассказали о том, на какие меры поддержки могут рассчитывать российские... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:22

2021-10-13T17:22

2021-10-13T17:22

туризм

египет

шарм-эш-шейх

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новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

туризм

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Совете по развитию туризма Египта (ETPB) при министерстве туризма и древностей рассказали о том, на какие меры поддержки могут рассчитывать российские туроператоры и авиакомпании, отправляющие отдыхающих в cтрану пирамид, сообщает АТОР.В ETPB подтвердили, что открытие прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх уже сейчас дает российским авиакомпаниям и туроператорам — заказчикам таких рейсов возможность получать субсидии по действующей до 31 октября 2021 года программе.Так, если компания отправляет от двух до 14 рейсов в неделю в Хургаду (самолеты должны быть не менее чем со 100 взрослыми пассажирами), то при загрузке борта не менее чем на 80 процентов фирма получит субсидию в 1,5 тысячи долларов за каждый рейс. Если полетов больше 15 в неделю, то ставка увеличивается до двух тысяч долларов.Для Шарм-эш-Шейха при загрузке борта не менее 70 процентов (самолеты также должны быть не менее чем со 100 взрослыми пассажирами), компания с количеством рейсов от двух до 14 в неделю получит за каждый прибывший борт 2,5 тысячи долларов, а с 15 рейсами и выше — по три тысячи долларов.Выплаты за дальнемагистральные рейсы и борта с числом пассажиров больше 200 на четверть суммы выше.Правительство Египта уже утвердило продление действующей программы с такими же условиями до 30 апреля 2022 года. Чтобы попасть в нее, авиакомпании и туроператоры должны подать необходимые бумаги египетским властям не позднее чем за 40 календарных дней до вылета первого рейса.

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

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шарм-эш-шейх

хургада

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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм