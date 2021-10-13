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Украинские силовики взяли в плен сотрудника ЛНР в СЦКК, заявили в Луганске
Украинские силовики взяли в плен сотрудника ЛНР в СЦКК, заявили в Луганске - РИА Новости, 13.10.2021
Украинские силовики взяли в плен сотрудника ЛНР в СЦКК, заявили в Луганске
Украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Луганской народной республики в районе... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:31
2021-10-13T19:00
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
оон
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Луганской народной республики в районе пункта пропуска "Первомайск — Золотое", сообщил в среду представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее Народная милиция самопровозглашенной республики заявила об обстреле украинской стороной школы в подконтрольном ей поселке Золотое-5."Нарушив договоренности, ВФУ захватили представителя СЦКК ЛНР на участке разведения в Золотом", — написал Мирошник в Тelegram.В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. В 2019-м стороны конфликта отчитались о завершении мероприятий по разведению сил на трех обозначенных участках в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого.
https://ria.ru/20211012/donbass-1754236219.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, оон, донецкая народная республика
15:31 13.10.2021 (обновлено: 19:00 13.10.2021)
 
Украинские силовики взяли в плен сотрудника ЛНР в СЦКК, заявили в Луганске

Мирошник заявил, что украинские силовики взяли в плен сотрудника ЛНР в СЦКК

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Луганской народной республики в районе пункта пропуска "Первомайск — Золотое", сообщил в среду представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее Народная милиция самопровозглашенной республики заявила об обстреле украинской стороной школы в подконтрольном ей поселке Золотое-5.
"Нарушив договоренности, ВФУ захватили представителя СЦКК ЛНР на участке разведения в Золотом", — написал Мирошник в Тelegram.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. В 2019-м стороны конфликта отчитались о завершении мероприятий по разведению сил на трех обозначенных участках в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого.
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Вчера, 16:55
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В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСЦККРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНРООНДонецкая Народная Республика
 
 
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