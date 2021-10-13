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Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные - РИА Новости, 13.10.2021
Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
Каждый восьмой россиянин получал предложения о сдаче биометрических данных, треть из таких граждан воспользовалась предложением, говорится в исследовании... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:47
2021-10-13T03:47
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Каждый восьмой россиянин получал предложения о сдаче биометрических данных, треть из таких граждан воспользовалась предложением, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, которое проведено специально для РИА Новости.Исследование основывается на данных опроса, который проводился 7-11 октября. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 411 населенных пунктов из всех федеральных округов страны."Если не брать в расчет ситуации с получением загранпаспортов и виз, лишь 13% опрошенных сообщили, что у них была возможность сдать такую информацию", - говорится в сообщении по итогам опроса. Чаще соответствующие предложения получали мужчины (15% против 11% среди женщин), при этом, судя по комментариям респондентов, в подавляющем большинстве случаев сдать биометрические данные предлагали банки.В свою очередь 44% среди тех, кому предложения о сдаче данных поступали, отказались это сделать. "В числе основных причин недоверие организации, опасения утечки и недобросовестного использования информации, а также необоснованность использования биометрических данных там, где без них можно обойтись", - говорится в сообщении. Еще 21% респондентов пока не приняли решение, сдавать ли биометрические данные.Как отмечается в исследовании, мужчины чаще, чем женщины, отказываются от подобных предложений - 48% против 38%. "Тех, кто доверил различным организациям свои биометрические данные, больше среди женщин (38% против 32% среди мужчин)", - добавляют авторы.
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общество, технологии, россия
03:47 13.10.2021
 
Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные

Исследование SuperJob показало, что треть россиян согласились бы сдать биометрию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДемонстрация технологии оплаты покупок при помощи биометрических данных
Демонстрация технологии оплаты покупок при помощи биометрических данных - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Каждый восьмой россиянин получал предложения о сдаче биометрических данных, треть из таких граждан воспользовалась предложением, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, которое проведено специально для РИА Новости.
Исследование основывается на данных опроса, который проводился 7-11 октября. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 411 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.
"Если не брать в расчет ситуации с получением загранпаспортов и виз, лишь 13% опрошенных сообщили, что у них была возможность сдать такую информацию", - говорится в сообщении по итогам опроса. Чаще соответствующие предложения получали мужчины (15% против 11% среди женщин), при этом, судя по комментариям респондентов, в подавляющем большинстве случаев сдать биометрические данные предлагали банки.
"Каждый третий россиянин, получавший предложения о сдаче биометрических данных, согласился на эту процедуру (35%). Свою позицию респонденты, как правило, объясняют удобством использования различных сервисов - особенно мобильных приложений банков", - добавляют авторы исследования.
В свою очередь 44% среди тех, кому предложения о сдаче данных поступали, отказались это сделать. "В числе основных причин недоверие организации, опасения утечки и недобросовестного использования информации, а также необоснованность использования биометрических данных там, где без них можно обойтись", - говорится в сообщении. Еще 21% респондентов пока не приняли решение, сдавать ли биометрические данные.
Как отмечается в исследовании, мужчины чаще, чем женщины, отказываются от подобных предложений - 48% против 38%. "Тех, кто доверил различным организациям свои биометрические данные, больше среди женщин (38% против 32% среди мужчин)", - добавляют авторы.
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