https://ria.ru/20211013/biometriya-1754303031.html

Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные

Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные - РИА Новости, 13.10.2021

Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные

Каждый восьмой россиянин получал предложения о сдаче биометрических данных, треть из таких граждан воспользовалась предложением, говорится в исследовании... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T03:47

2021-10-13T03:47

2021-10-13T03:47

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Каждый восьмой россиянин получал предложения о сдаче биометрических данных, треть из таких граждан воспользовалась предложением, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, которое проведено специально для РИА Новости.Исследование основывается на данных опроса, который проводился 7-11 октября. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 411 населенных пунктов из всех федеральных округов страны."Если не брать в расчет ситуации с получением загранпаспортов и виз, лишь 13% опрошенных сообщили, что у них была возможность сдать такую информацию", - говорится в сообщении по итогам опроса. Чаще соответствующие предложения получали мужчины (15% против 11% среди женщин), при этом, судя по комментариям респондентов, в подавляющем большинстве случаев сдать биометрические данные предлагали банки.В свою очередь 44% среди тех, кому предложения о сдаче данных поступали, отказались это сделать. "В числе основных причин недоверие организации, опасения утечки и недобросовестного использования информации, а также необоснованность использования биометрических данных там, где без них можно обойтись", - говорится в сообщении. Еще 21% респондентов пока не приняли решение, сдавать ли биометрические данные.Как отмечается в исследовании, мужчины чаще, чем женщины, отказываются от подобных предложений - 48% против 38%. "Тех, кто доверил различным организациям свои биометрические данные, больше среди женщин (38% против 32% среди мужчин)", - добавляют авторы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/biometriya-1748606494.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, россия