https://ria.ru/20211012/zelenskiy-1754180408.html

Зеленский обвинил Россию в стагнации урегулирования конфликта в Донбассе

Зеленский обвинил Россию в стагнации урегулирования конфликта в Донбассе - РИА Новости, 12.10.2021

Зеленский обвинил Россию в стагнации урегулирования конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и ЕС в заявлении по итогам совместного саммита снова укажут на ответственность РФ за отсутствие прогресса... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:55

2021-10-12T12:55

2021-10-12T12:55

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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и ЕС в заявлении по итогам совместного саммита снова укажут на ответственность РФ за отсутствие прогресса в мирном урегулировании в Донбассе."У меня вчера был разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, и одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", - сказал Зеленский на брифинге во вторник в Киеве после саммита Украина-ЕС.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия