https://ria.ru/20211012/zdravookhranenie-1754197026.html
Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19
Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19
Система здравоохранения в России готова для лечения пациентов с коронавирусом, увеличено число коек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:02
2021-10-12T14:02
2021-10-12T14:02
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Система здравоохранения в России готова для лечения пациентов с коронавирусом, увеличено число коек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Система здравоохранения находится в полной готовности и для лечения пациентов с коронавирусом. Увеличено количество коек, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляции легких", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Мишустин подчеркнул, что по-прежнему самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754187526.html
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Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19
Мишустин: система здравоохранения готова для лечения пациентов с коронавирусом