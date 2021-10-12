https://ria.ru/20211012/zdravookhranenie-1754197026.html

Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19

Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19

Система здравоохранения в России готова для лечения пациентов с коронавирусом, увеличено число коек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:02

2021-10-12T14:02

2021-10-12T14:02

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Система здравоохранения в России готова для лечения пациентов с коронавирусом, увеличено число коек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Система здравоохранения находится в полной готовности и для лечения пациентов с коронавирусом. Увеличено количество коек, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляции легких", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Мишустин подчеркнул, что по-прежнему самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754187526.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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