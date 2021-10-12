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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/zdravookhranenie-1754197026.html
Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19
Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19
Система здравоохранения в России готова для лечения пациентов с коронавирусом, увеличено число коек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:02
2021-10-12T14:02
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Система здравоохранения в России готова для лечения пациентов с коронавирусом, увеличено число коек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Система здравоохранения находится в полной готовности и для лечения пациентов с коронавирусом. Увеличено количество коек, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляции легких", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Мишустин подчеркнул, что по-прежнему самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:02 12.10.2021
 
Мишустин оценил готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19

Мишустин: система здравоохранения готова для лечения пациентов с коронавирусом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Система здравоохранения в России готова для лечения пациентов с коронавирусом, увеличено число коек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Система здравоохранения находится в полной готовности и для лечения пациентов с коронавирусом. Увеличено количество коек, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляции легких", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Мишустин подчеркнул, что по-прежнему самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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