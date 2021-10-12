https://ria.ru/20211012/yakutiya-1754172570.html
Глава Якутии отчитал премьера Тарасенко из-за ситуации с жидким кислородом
Глава Якутии отчитал премьера Тарасенко из-за ситуации с жидким кислородом - РИА Новости, 12.10.2021
Глава Якутии отчитал премьера Тарасенко из-за ситуации с жидким кислородом
Глава Якутии Айсен Николаев отчитал премьера регионального правительства Андрея Тарасенко и даже со всей силы стукнул кулаком по столу из-за ситуации с жидким... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:29
2021-10-12T12:29
2021-10-12T12:29
общество
хабаровский край
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 12 окт – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев отчитал премьера регионального правительства Андрея Тарасенко и даже со всей силы стукнул кулаком по столу из-за ситуации с жидким кислородом для больных коронавирусом в медучреждениях региона.В якутских больницах применяется жидкий кислород, который привозят из Хабаровского края. Руководители медицинских учреждений жалуются, порой кислород заканчивается ранее запланированных сроков, и тогда в ход идут кислородные баллоны. Главные врачи медучреждений подняли перед главой Якутии вопрос о строительстве кислородной станции."По производству кислорода, как я и говорил, у вас вопрос не решен. Надо было идти сразу по пути кислородных станций, о чем многие главные врачи вас просили", - сказал Николаев Тарасенко на рабочем совещании правительства. Видео опубликовано в Telegram-канале главы региона.Премьер ответил, что объект стоит 620 миллионов рублей и что сейчас правительству удалось изыскать лишь часть этих денег. "Так это строится навечно! Зато у больниц никогда такой проблемы не будет… Люди ведь уже сегодня сидят без кислорода. Проходим по грани", - привел аргументы глава республики.На слова премьера о том, что кислород вскоре доставят из Хабаровска, Николаев стукнул по столу."Хватит! А о чём вы тогда думали целый год? Неправильно было сделано. Сейчас та машина перевернётся на трассе - и что будет? Не можем мы себе этого позволить, понимаете? Жизнь людей – это приоритет. Вы как-то поймите для себя, поставьте правильную задачу. Конечно, это дорогие решения, а что вы думали, дёшево, что ли, будет? Зато это навечно", - подытожил он.
https://realty.ria.ru/20211011/yakutiya-1753963468.html
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общество, хабаровский край, айсен николаев, республика саха (якутия)
Глава Якутии отчитал премьера Тарасенко из-за ситуации с жидким кислородом
Глава Якутии ударом кулака по столу донес до чиновника свою мысль о кислородной станции
ЯКУТСК, 12 окт – РИА Новости.
Глава Якутии Айсен Николаев
отчитал премьера регионального правительства Андрея Тарасенко и даже со всей силы стукнул кулаком по столу из-за ситуации с жидким кислородом для больных коронавирусом в медучреждениях региона.
В якутских больницах применяется жидкий кислород, который привозят из Хабаровского края
. Руководители медицинских учреждений жалуются, порой кислород заканчивается ранее запланированных сроков, и тогда в ход идут кислородные баллоны. Главные врачи медучреждений подняли перед главой Якутии вопрос о строительстве кислородной станции.
"По производству кислорода, как я и говорил, у вас вопрос не решен. Надо было идти сразу по пути кислородных станций, о чем многие главные врачи вас просили", - сказал Николаев Тарасенко на рабочем совещании правительства. Видео опубликовано в Telegram-канале
главы региона.
Премьер ответил, что объект стоит 620 миллионов рублей и что сейчас правительству удалось изыскать лишь часть этих денег. "Так это строится навечно! Зато у больниц никогда такой проблемы не будет… Люди ведь уже сегодня сидят без кислорода. Проходим по грани", - привел аргументы глава республики.
На слова премьера о том, что кислород вскоре доставят из Хабаровска, Николаев стукнул по столу.
"Хватит! А о чём вы тогда думали целый год? Неправильно было сделано. Сейчас та машина перевернётся на трассе - и что будет? Не можем мы себе этого позволить, понимаете? Жизнь людей – это приоритет. Вы как-то поймите для себя, поставьте правильную задачу. Конечно, это дорогие решения, а что вы думали, дёшево, что ли, будет? Зато это навечно", - подытожил он.