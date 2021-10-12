https://ria.ru/20211012/yakutiya-1754172570.html

Глава Якутии отчитал премьера Тарасенко из-за ситуации с жидким кислородом

Глава Якутии отчитал премьера Тарасенко из-за ситуации с жидким кислородом - РИА Новости, 12.10.2021

Глава Якутии отчитал премьера Тарасенко из-за ситуации с жидким кислородом

Глава Якутии Айсен Николаев отчитал премьера регионального правительства Андрея Тарасенко и даже со всей силы стукнул кулаком по столу из-за ситуации с жидким... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:29

2021-10-12T12:29

2021-10-12T12:29

общество

хабаровский край

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 12 окт – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев отчитал премьера регионального правительства Андрея Тарасенко и даже со всей силы стукнул кулаком по столу из-за ситуации с жидким кислородом для больных коронавирусом в медучреждениях региона.В якутских больницах применяется жидкий кислород, который привозят из Хабаровского края. Руководители медицинских учреждений жалуются, порой кислород заканчивается ранее запланированных сроков, и тогда в ход идут кислородные баллоны. Главные врачи медучреждений подняли перед главой Якутии вопрос о строительстве кислородной станции."По производству кислорода, как я и говорил, у вас вопрос не решен. Надо было идти сразу по пути кислородных станций, о чем многие главные врачи вас просили", - сказал Николаев Тарасенко на рабочем совещании правительства. Видео опубликовано в Telegram-канале главы региона.Премьер ответил, что объект стоит 620 миллионов рублей и что сейчас правительству удалось изыскать лишь часть этих денег. "Так это строится навечно! Зато у больниц никогда такой проблемы не будет… Люди ведь уже сегодня сидят без кислорода. Проходим по грани", - привел аргументы глава республики.На слова премьера о том, что кислород вскоре доставят из Хабаровска, Николаев стукнул по столу."Хватит! А о чём вы тогда думали целый год? Неправильно было сделано. Сейчас та машина перевернётся на трассе - и что будет? Не можем мы себе этого позволить, понимаете? Жизнь людей – это приоритет. Вы как-то поймите для себя, поставьте правильную задачу. Конечно, это дорогие решения, а что вы думали, дёшево, что ли, будет? Зато это навечно", - подытожил он.

https://realty.ria.ru/20211011/yakutiya-1753963468.html

https://ria.ru/20210824/kontsentrator-1747027937.html

хабаровский край

республика саха (якутия)

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общество, хабаровский край, айсен николаев, республика саха (якутия)