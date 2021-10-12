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Канцелярия премьера Израиля анонсировала его встречу с Путиным
Канцелярия премьера Израиля анонсировала его встречу с Путиным - РИА Новости, 12.10.2021
Канцелярия премьера Израиля анонсировала его встречу с Путиным
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября вылетит в Сочи с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщила канцелярия... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:19
2021-10-12T13:25
сочи
в мире
израиль
владимир путин
россия
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября вылетит в Сочи с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщила канцелярия главы правительства Израиля."В пятницу, 22 октября 2021, премьер-министр Нафтали Беннет вылетит с официальным визитом в Сочи по приглашению президента России Владимира Путина", - сообщила канцелярия.Отмечается, что лидеры обсудят "ряд тем в сфере политики, безопасности и экономики, касающихся двух государств, а также важные региональные вопросы, в первую очередь ядерное вооружение Ирана".
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сочи, в мире, израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет
13:19 12.10.2021 (обновлено: 13:25 12.10.2021)
 
Канцелярия премьера Израиля анонсировала его встречу с Путиным

Путин и премьер-министр Израиля Беннет встретятся 22 октября в Сочи

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября вылетит в Сочи с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
"В пятницу, 22 октября 2021, премьер-министр Нафтали Беннет вылетит с официальным визитом в Сочи по приглашению президента России Владимира Путина", - сообщила канцелярия.
Отмечается, что лидеры обсудят "ряд тем в сфере политики, безопасности и экономики, касающихся двух государств, а также важные региональные вопросы, в первую очередь ядерное вооружение Ирана".
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