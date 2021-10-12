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Канцелярия премьера Израиля анонсировала его встречу с Путиным

Канцелярия премьера Израиля анонсировала его встречу с Путиным - РИА Новости, 12.10.2021

Канцелярия премьера Израиля анонсировала его встречу с Путиным

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября вылетит в Сочи с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщила канцелярия... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:19

2021-10-12T13:19

2021-10-12T13:25

сочи

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нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 22 октября вылетит в Сочи с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщила канцелярия главы правительства Израиля."В пятницу, 22 октября 2021, премьер-министр Нафтали Беннет вылетит с официальным визитом в Сочи по приглашению президента России Владимира Путина", - сообщила канцелярия.Отмечается, что лидеры обсудят "ряд тем в сфере политики, безопасности и экономики, касающихся двух государств, а также важные региональные вопросы, в первую очередь ядерное вооружение Ирана".

https://ria.ru/20210613/premer-1736897409.html

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сочи, в мире, израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет