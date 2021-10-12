https://ria.ru/20211012/voronezh-1754133279.html

В Воронежской области заявили о максимальном уровне заболеваемости COVID-19

В Воронежской области заявили о максимальном уровне заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

В Воронежской области заявили о максимальном уровне заболеваемости COVID-19

Воронежские врачи называют беспрецедентным рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе, где ежедневно с тяжелыми формами и осложнениями... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:57

2021-10-12T08:57

2021-10-12T08:57

распространение коронавируса

воронежская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 12 окт - РИА Новости. Воронежские врачи называют беспрецедентным рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе, где ежедневно с тяжелыми формами и осложнениями COVID-19 госпитализируют свыше 700 человек, говорится в обращении руководителя областного департамента здравоохранения Александра Щукина.В Воронежской области с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19. В регионе объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, непродовольственных рынков, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение."В последние недели в нашем регионе отмечается беспрецедентный рост заболеваемости, которая только за месяц увеличилась в 2,5 раза. Уровень заболеваемости уже сейчас превышает максимальный уровень осени прошлого года в полтора раза. Каждый день более 700 наших жителей поступают в больницы с тяжелыми формами и осложнениями COVID-19", - приводит слова Щукина департамент здравоохранения.По их данным, в настоящий момент болеют более 33 тысяч жителей региона, из них свыше 6 тысяч находятся в ковидных стационарах."Наши медицинские учреждения не смогут справиться без вашего понимания, помощи и участия. Что нужно от каждого из нас?.. К сожалению, многие жители нашей области до сих пор не прошли вакцинацию. А ведь именно вакцинация – это реальное доказанное средство от тяжелого течения заболевания, осложнений и летального исхода. В нашем регионе нет ни одного случая тяжелых осложнений или смерти после вакцинации против COVID-19", - говорится в обращении.Депздрав признает, что вакцинированные люди тоже заболевают COVID-19, но - "в 10-15 раз реже, чем те, кто не прививался"."Как правило, заболевание у них проходит в легкой форме и с минимальным риском осложнений", - отмечает департамент.Всего с начала пандемии в Воронежской области, по данным на понедельник, зарегистрированы 139 956 случаев COVID, выздоровели 114 532 пациента, умерли 6146. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии