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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/voronezh-1754133279.html
В Воронежской области заявили о максимальном уровне заболеваемости COVID-19
В Воронежской области заявили о максимальном уровне заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
В Воронежской области заявили о максимальном уровне заболеваемости COVID-19
Воронежские врачи называют беспрецедентным рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе, где ежедневно с тяжелыми формами и осложнениями... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:57
2021-10-12T08:57
распространение коронавируса
воронежская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 12 окт - РИА Новости. Воронежские врачи называют беспрецедентным рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе, где ежедневно с тяжелыми формами и осложнениями COVID-19 госпитализируют свыше 700 человек, говорится в обращении руководителя областного департамента здравоохранения Александра Щукина.В Воронежской области с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19. В регионе объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, непродовольственных рынков, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение."В последние недели в нашем регионе отмечается беспрецедентный рост заболеваемости, которая только за месяц увеличилась в 2,5 раза. Уровень заболеваемости уже сейчас превышает максимальный уровень осени прошлого года в полтора раза. Каждый день более 700 наших жителей поступают в больницы с тяжелыми формами и осложнениями COVID-19", - приводит слова Щукина департамент здравоохранения.По их данным, в настоящий момент болеют более 33 тысяч жителей региона, из них свыше 6 тысяч находятся в ковидных стационарах."Наши медицинские учреждения не смогут справиться без вашего понимания, помощи и участия. Что нужно от каждого из нас?.. К сожалению, многие жители нашей области до сих пор не прошли вакцинацию. А ведь именно вакцинация – это реальное доказанное средство от тяжелого течения заболевания, осложнений и летального исхода. В нашем регионе нет ни одного случая тяжелых осложнений или смерти после вакцинации против COVID-19", - говорится в обращении.Депздрав признает, что вакцинированные люди тоже заболевают COVID-19, но - "в 10-15 раз реже, чем те, кто не прививался"."Как правило, заболевание у них проходит в легкой форме и с минимальным риском осложнений", - отмечает департамент.Всего с начала пандемии в Воронежской области, по данным на понедельник, зарегистрированы 139 956 случаев COVID, выздоровели 114 532 пациента, умерли 6146. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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воронежская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:57 12.10.2021
 
В Воронежской области заявили о максимальном уровне заболеваемости COVID-19

Глава Депздрава Воронежской области заявил о беспрецедентном росте заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОРОНЕЖ, 12 окт - РИА Новости. Воронежские врачи называют беспрецедентным рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе, где ежедневно с тяжелыми формами и осложнениями COVID-19 госпитализируют свыше 700 человек, говорится в обращении руководителя областного департамента здравоохранения Александра Щукина.
В Воронежской области с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19. В регионе объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, непродовольственных рынков, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.
"В последние недели в нашем регионе отмечается беспрецедентный рост заболеваемости, которая только за месяц увеличилась в 2,5 раза. Уровень заболеваемости уже сейчас превышает максимальный уровень осени прошлого года в полтора раза. Каждый день более 700 наших жителей поступают в больницы с тяжелыми формами и осложнениями COVID-19", - приводит слова Щукина департамент здравоохранения.
По их данным, в настоящий момент болеют более 33 тысяч жителей региона, из них свыше 6 тысяч находятся в ковидных стационарах.
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"Наши медицинские учреждения не смогут справиться без вашего понимания, помощи и участия. Что нужно от каждого из нас?.. К сожалению, многие жители нашей области до сих пор не прошли вакцинацию. А ведь именно вакцинация – это реальное доказанное средство от тяжелого течения заболевания, осложнений и летального исхода. В нашем регионе нет ни одного случая тяжелых осложнений или смерти после вакцинации против COVID-19", - говорится в обращении.
Депздрав признает, что вакцинированные люди тоже заболевают COVID-19, но - "в 10-15 раз реже, чем те, кто не прививался".
"Как правило, заболевание у них проходит в легкой форме и с минимальным риском осложнений", - отмечает департамент.
Всего с начала пандемии в Воронежской области, по данным на понедельник, зарегистрированы 139 956 случаев COVID, выздоровели 114 532 пациента, умерли 6146. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
 
Распространение коронавирусаВоронежская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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