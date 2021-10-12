https://ria.ru/20211012/vitse-spikery-1754171743.html
В Госдуме выбрали вице-спикеров от ЛДПР, эсеров и "Новых людей"
В Госдуме выбрали вице-спикеров от ЛДПР, эсеров и "Новых людей" - РИА Новости, 12.10.2021
В Госдуме выбрали вице-спикеров от ЛДПР, эсеров и "Новых людей"
Депутаты Госдумы выбрали заместителей председателя нижней палаты парламента от партий ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди", передает... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:25
2021-10-12T12:25
2021-10-12T12:25
политика
александр бабаков
госдума рф
лдпр
борис чернышов (депутат)
борис пайкин
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы выбрали заместителей председателя нижней палаты парламента от партий ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди", передает корреспондент РИА Новости.На первом пленарном заседании нижней палаты парламента VIII созыва депутаты выбрали вице-спикером Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова. Вице-спикером от "Новых Людей" стал Владислав Даванков. Заместителем председателя от партии "Справедливая Россия – За правду" стал Александр Бабаков.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее говорил, что партия выдвинет в вице-спикеры экс-главу комитета по спорту Бориса Пайкина, однако за день до первого заседания его кандидатуру поменяли на экс-замруководителя Рособрнадзора Бориса Чернышова.
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политика, александр бабаков, госдума рф, лдпр, борис чернышов (депутат), борис пайкин
В Госдуме выбрали вице-спикеров от ЛДПР, эсеров и "Новых людей"
Вице-спикерами Госдумы от ЛДПР, эсеров и "Новых людей" стали Чернышов, Бабаков и Даванков