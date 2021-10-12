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Ректор "Шанинки" не признал вину по делу экс-замминистра Раковой
Ректор "Шанинки" не признал вину по делу экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 12.10.2021
Ректор "Шанинки" не признал вину по делу экс-замминистра Раковой
Задержанный ректор "Шанинки" Сергей Зуев находится в ИВС на Петровке, вину он не признает, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:53
2021-10-12T18:00
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задержанный ректор "Шанинки" Сергей Зуев находится в ИВС на Петровке, вину он не признает, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов."Он сейчас в трехместной камере в ИВС на Петровке, у него два соседа, нарушений в их условиях содержания нет. Вину он не признает", - сказал правозащитник.Беспалов добавил, что, по словам задержанного, у него есть хронические заболевания, подтверждённые документами, но в изоляторе ему дают все необходимые лекарства и измеряют давление.
https://ria.ru/20211012/shaninka-1754162797.html
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происшествия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, онк, россия
17:53 12.10.2021 (обновлено: 18:00 12.10.2021)
 
Ректор "Шанинки" не признал вину по делу экс-замминистра Раковой

Ректор "Шанинки" Зуев, задержанный по делу экс-замминистра Раковой, не признал вину

© АГН "Москва"Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задержанный ректор "Шанинки" Сергей Зуев находится в ИВС на Петровке, вину он не признает, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов.
"Он сейчас в трехместной камере в ИВС на Петровке, у него два соседа, нарушений в их условиях содержания нет. Вину он не признает", - сказал правозащитник.
Беспалов добавил, что, по словам задержанного, у него есть хронические заболевания, подтверждённые документами, но в изоляторе ему дают все необходимые лекарства и измеряют давление.
Здание МВШСЭН - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 11:42
В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора
 
ПроисшествияМоскваМосковская высшая школа социальных и экономических наукОНКРоссия
 
 
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