https://ria.ru/20211012/vina-1754249845.html

Ректор "Шанинки" не признал вину по делу экс-замминистра Раковой

Ректор "Шанинки" не признал вину по делу экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 12.10.2021

Ректор "Шанинки" не признал вину по делу экс-замминистра Раковой

Задержанный ректор "Шанинки" Сергей Зуев находится в ИВС на Петровке, вину он не признает, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:53

2021-10-12T17:53

2021-10-12T18:00

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задержанный ректор "Шанинки" Сергей Зуев находится в ИВС на Петровке, вину он не признает, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов."Он сейчас в трехместной камере в ИВС на Петровке, у него два соседа, нарушений в их условиях содержания нет. Вину он не признает", - сказал правозащитник.Беспалов добавил, что, по словам задержанного, у него есть хронические заболевания, подтверждённые документами, но в изоляторе ему дают все необходимые лекарства и измеряют давление.

https://ria.ru/20211012/shaninka-1754162797.html

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происшествия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, онк, россия