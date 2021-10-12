https://ria.ru/20211012/veschestva-1754130168.html
В Москве задержали группировку, продававшую сильнодействующие вещества
В Москве задержали группировку, продававшую сильнодействующие вещества - РИА Новости, 12.10.2021
В Москве задержали группировку, продававшую сильнодействующие вещества
Московские полицейские изъяли из незаконного оборота более 600 килограммов сильнодействующих веществ, входящих в лекарства, оборот которых ограничен в РФ,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T07:57
2021-10-12T07:57
2021-10-12T07:57
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Московские полицейские изъяли из незаконного оборота более 600 килограммов сильнодействующих веществ, входящих в лекарства, оборот которых ограничен в РФ, заведено уголовное дело, несколько человек арестованы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из СВАО (Северо-Восточного административного округа столицы – ред.) ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории РФ ограничен", - сказала Волк.Предварительно установлено, что фигуранты создали коммерческую структуру, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Они оптом покупали у производителей товары, содержащие сильнодействующие вещества, и передавали через курьеров сотрудникам аптек. С упаковок капель и таблеток злоумышленники удаляли маркировку и продавали наркоманам за наличные деньги без рецептов и чеков. По словам Волк, розничная цена лекарств по сравнению с закупочной завышалась более чем в 10 раз.Полицейские при участии сотрудников спецподразделения "Гром" задержали двоих предполагаемых организаторов и 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких регионов России."В ходе проведенных обысков по местам их проживания и предпринимательской деятельности обнаружены более 58 тысяч флаконов и 70 тысяч капсул, содержащих в своем составе порядка 600 килограмм сильнодействующих веществ", - отметила Волк.Кроме того, правоохранители изъяли деньги, банковские карты, документы, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов и прочие предметы, важные для следствия.Волк добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Четверых подозреваемый арестовали, двое находятся под домашним арестом, девять - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20211008/otravlenie-1753638491.html
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происшествия, москва, ирина волк, россия
В Москве задержали группировку, продававшую сильнодействующие вещества
В Москве задержали группировку, продававшую лекарственные средства наркоманам
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Московские полицейские изъяли из незаконного оборота более 600 килограммов сильнодействующих веществ, входящих в лекарства, оборот которых ограничен в РФ, заведено уголовное дело, несколько человек арестованы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
.
"Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве
совместно с коллегами из СВАО (Северо-Восточного административного округа столицы – ред.) ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории РФ ограничен", - сказала Волк.
Предварительно установлено, что фигуранты создали коммерческую структуру, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Они оптом покупали у производителей товары, содержащие сильнодействующие вещества, и передавали через курьеров сотрудникам аптек. С упаковок капель и таблеток злоумышленники удаляли маркировку и продавали наркоманам за наличные деньги без рецептов и чеков. По словам Волк, розничная цена лекарств по сравнению с закупочной завышалась более чем в 10 раз.
Полицейские при участии сотрудников спецподразделения "Гром" задержали двоих предполагаемых организаторов и 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких регионов России
.
"В ходе проведенных обысков по местам их проживания и предпринимательской деятельности обнаружены более 58 тысяч флаконов и 70 тысяч капсул, содержащих в своем составе порядка 600 килограмм сильнодействующих веществ", - отметила Волк.
Кроме того, правоохранители изъяли деньги, банковские карты, документы, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов и прочие предметы, важные для следствия.
Волк добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Четверых подозреваемый арестовали, двое находятся под домашним арестом, девять - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.