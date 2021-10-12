Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/velikobritaniya-1754131127.html
В британском парламенте отсрочку первого локдауна назвали ошибкой
В британском парламенте отсрочку первого локдауна назвали ошибкой - РИА Новости, 12.10.2021
В британском парламенте отсрочку первого локдауна назвали ошибкой
Члены британского парламента заявили, что отсрочка первого локдауна была "серьезной ошибкой", говорится в докладе Палаты общин, Специального комитета по... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:27
2021-10-12T08:27
распространение коронавируса
в мире
великобритания
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_68a8852792c52e7d9c581204906c665f.jpg
ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Члены британского парламента заявили, что отсрочка первого локдауна была "серьезной ошибкой", говорится в докладе Палаты общин, Специального комитета по вопросам науки и технологий и Специального комитета по вопросам здравоохранения при палате."Программа вакцинации от коронавируса - "одна из наиболее эффективных инициатив в истории Соединенного Королевства", но отсрочка первого локдауна - это "серьезная ошибка", - говорится в релизе, посвященном докладу на сайте британского парламента.Отмечается, что в отсутствие масштабных систем тестирования и отслеживания, эффективного пограничного контроля полный локдаун был "неизбежен" и должен был быть введен раньше. Но Соединенное королевство решило принять "фаталистический подход": первоначально приобретение коллективного иммунитета считалось "неизбежным следствием."Согласно докладу, британские министры приняли правильное решение, оказав широкую поддержку разработке вакцин от COVID-19. В этой сфере Британия "превзошла" другие страны, утверждают члены парламента.
https://ria.ru/20211005/velikobritaniya-1753051922.html
https://ria.ru/20210915/velikobritaniya-1750121876.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_c622d688fd635292b2102f26fa623876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, великобритания, коронавирус covid-19
08:27 12.10.2021
 
В британском парламенте отсрочку первого локдауна назвали ошибкой

В британском парламенте отсрочку первого локдауна назвали серьезной ошибкой

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Члены британского парламента заявили, что отсрочка первого локдауна была "серьезной ошибкой", говорится в докладе Палаты общин, Специального комитета по вопросам науки и технологий и Специального комитета по вопросам здравоохранения при палате.
"Программа вакцинации от коронавируса - "одна из наиболее эффективных инициатив в истории Соединенного Королевства", но отсрочка первого локдауна - это "серьезная ошибка", - говорится в релизе, посвященном докладу на сайте британского парламента.
АЭС Хейшем в Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 08:00
Великобритания готовится к немыслимому
Отмечается, что в отсутствие масштабных систем тестирования и отслеживания, эффективного пограничного контроля полный локдаун был "неизбежен" и должен был быть введен раньше. Но Соединенное королевство решило принять "фаталистический подход": первоначально приобретение коллективного иммунитета считалось "неизбежным следствием."
Согласно докладу, британские министры приняли правильное решение, оказав широкую поддержку разработке вакцин от COVID-19. В этой сфере Британия "превзошла" другие страны, утверждают члены парламента.
Фестиваль воздушных змеев в Англии - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 15:28Туризм
На популярном британском курорте местные взбунтовались против туристов
 
Распространение коронавирусаВ миреВеликобританияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
Лента новостейМолния