https://ria.ru/20211012/velikobritaniya-1754131127.html

В британском парламенте отсрочку первого локдауна назвали ошибкой

В британском парламенте отсрочку первого локдауна назвали ошибкой - РИА Новости, 12.10.2021

В британском парламенте отсрочку первого локдауна назвали ошибкой

Члены британского парламента заявили, что отсрочка первого локдауна была "серьезной ошибкой", говорится в докладе Палаты общин, Специального комитета по... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:27

2021-10-12T08:27

2021-10-12T08:27

распространение коронавируса

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великобритания

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Члены британского парламента заявили, что отсрочка первого локдауна была "серьезной ошибкой", говорится в докладе Палаты общин, Специального комитета по вопросам науки и технологий и Специального комитета по вопросам здравоохранения при палате."Программа вакцинации от коронавируса - "одна из наиболее эффективных инициатив в истории Соединенного Королевства", но отсрочка первого локдауна - это "серьезная ошибка", - говорится в релизе, посвященном докладу на сайте британского парламента.Отмечается, что в отсутствие масштабных систем тестирования и отслеживания, эффективного пограничного контроля полный локдаун был "неизбежен" и должен был быть введен раньше. Но Соединенное королевство решило принять "фаталистический подход": первоначально приобретение коллективного иммунитета считалось "неизбежным следствием."Согласно докладу, британские министры приняли правильное решение, оказав широкую поддержку разработке вакцин от COVID-19. В этой сфере Британия "превзошла" другие страны, утверждают члены парламента.

https://ria.ru/20211005/velikobritaniya-1753051922.html

https://ria.ru/20210915/velikobritaniya-1750121876.html

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в мире, великобритания, коронавирус covid-19