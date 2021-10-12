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Путин попросил депутатов проводить просветительскую работу по вакцинации

Путин попросил депутатов проводить просветительскую работу по вакцинации - РИА Новости, 12.10.2021

Путин попросил депутатов проводить просветительскую работу по вакцинации

Президент России Владимир Путин попросил депутатов Госдумы нового созыва вести просветительскую работу по популяризации вакцинации от коронавируса, без... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:33

2021-10-12T15:33

2021-10-12T15:46

распространение коронавируса

вакцинация

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил депутатов Госдумы нового созыва вести просветительскую работу по популяризации вакцинации от коронавируса, без "административных окликов" настойчиво и терпеливо работать с людьми."Во многих регионах сейчас идет рост заражений. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, от тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы", - сказал он на встрече с депутатским корпусом в Кремле."Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе, вести просветительскую работу, выступать в средствах массовой информации. Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям. Без всяких окликов административных, но нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества", - добавил президент.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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