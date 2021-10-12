https://ria.ru/20211012/ukraina-1754135955.html

Оппозиционные журналисты устроили митинг перед саммитом Украина–ЕС

Оппозиционные журналисты устроили митинг перед саммитом Украина–ЕС - РИА Новости, 12.10.2021

Оппозиционные журналисты устроили митинг перед саммитом Украина–ЕС

Журналисты попавших под санкции украинских телеканалов проводят митинг на трассе, по которой участники саммита Украина-ЕС едут из аэропорта, сообщает во вторник РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:24

2021-10-12T09:24

2021-10-12T09:24

в мире

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

112 украина

страна.ua

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Журналисты попавших под санкции украинских телеканалов проводят митинг на трассе, по которой участники саммита Украина-ЕС едут из аэропорта, сообщает во вторник сайт телеканала "Перший Незалежный" ("Первый независимый"), который был создан на базе попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK."Сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" сегодня, 12 октября, в день саммита Украина – ЕС проводят акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине", - говорится в сообщении.Журналисты на Бориспольской трассе, по которой участники саммита едут из аэропорта, развернули плакаты, на которых написано, что каналы закрыты незаконно. У сотрудников СМИ заклеены рты. По данным телеканала, таким образом они хотят привлечь внимание европейских и украинских политиков к незаконному закрытию медиа на Украине.Кроме того, журналисты подготовили письма представителям Евросоюза о "незаконности действий украинской власти", которые планируют передать участникам саммита.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".

https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751432734.html

https://ria.ru/20210910/protest-1749508175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, 112 украина , страна.ua, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь