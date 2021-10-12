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Оппозиционные журналисты устроили митинг перед саммитом Украина–ЕС
Оппозиционные журналисты устроили митинг перед саммитом Украина–ЕС - РИА Новости, 12.10.2021
Оппозиционные журналисты устроили митинг перед саммитом Украина–ЕС
Журналисты попавших под санкции украинских телеканалов проводят митинг на трассе, по которой участники саммита Украина-ЕС едут из аэропорта, сообщает во вторник РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:24
2021-10-12T09:24
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
112 украина
страна.ua
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Журналисты попавших под санкции украинских телеканалов проводят митинг на трассе, по которой участники саммита Украина-ЕС едут из аэропорта, сообщает во вторник сайт телеканала "Перший Незалежный" ("Первый независимый"), который был создан на базе попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK."Сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" сегодня, 12 октября, в день саммита Украина – ЕС проводят акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине", - говорится в сообщении.Журналисты на Бориспольской трассе, по которой участники саммита едут из аэропорта, развернули плакаты, на которых написано, что каналы закрыты незаконно. У сотрудников СМИ заклеены рты. По данным телеканала, таким образом они хотят привлечь внимание европейских и украинских политиков к незаконному закрытию медиа на Украине.Кроме того, журналисты подготовили письма представителям Евросоюза о "незаконности действий украинской власти", которые планируют передать участникам саммита.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751432734.html
https://ria.ru/20210910/protest-1749508175.html
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, 112 украина , страна.ua, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь
09:24 12.10.2021
 
Оппозиционные журналисты устроили митинг перед саммитом Украина–ЕС

Журналисты попавших под санкции СМИ митингуют на пути участников саммита Украина — ЕС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, "112.Украина" и NewsOne
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Журналисты попавших под санкции украинских телеканалов проводят митинг на трассе, по которой участники саммита Украина-ЕС едут из аэропорта, сообщает во вторник сайт телеканала "Перший Незалежный" ("Первый независимый"), который был создан на базе попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
"Сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" сегодня, 12 октября, в день саммита Украина – ЕС проводят акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине", - говорится в сообщении.
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Журналисты на Бориспольской трассе, по которой участники саммита едут из аэропорта, развернули плакаты, на которых написано, что каналы закрыты незаконно. У сотрудников СМИ заклеены рты. По данным телеканала, таким образом они хотят привлечь внимание европейских и украинских политиков к незаконному закрытию медиа на Украине.
Кроме того, журналисты подготовили письма представителям Евросоюза о "незаконности действий украинской власти", которые планируют передать участникам саммита.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук112 УкраинаСтрана.uaТарас КозакОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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