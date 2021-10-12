https://ria.ru/20211012/ubiystvo-1754211805.html

В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены

В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены - РИА Новости, 12.10.2021

В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены

Мужчина, подозреваемый в подготовке убийства бывшей жены, задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:10

2021-10-12T15:10

2021-10-12T15:10

происшествия

санкт-петербург

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в подготовке убийства бывшей жены, задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ."В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в приготовлении к убийству по найму своей бывшей супруги", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 54-летний работник автобусного парка планировал убийство женщины не позднее 20 апреля. Для этого он обратился к знакомому и предложил за совершение преступления 1,5 миллиона рублей. В качестве аванса он передал 300 тысяч рублей. Знакомый сообщил о его планах в полицию.Подозреваемый был задержан после того, как получил подделанную полицейскими фотографию своей якобы убитой бывшей супруги и пытался передать часть вознаграждения знакомому.Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.По данным СМИ, для подготовки убийства мужчина взял потребительский кредит.

https://ria.ru/20211005/altay-1753211057.html

https://ria.ru/20210628/proisshestvie-1738866769.html

санкт-петербург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия