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В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены
В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены - РИА Новости, 12.10.2021
В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены
Мужчина, подозреваемый в подготовке убийства бывшей жены, задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:10
2021-10-12T15:10
2021-10-12T15:10
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в подготовке убийства бывшей жены, задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ."В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в приготовлении к убийству по найму своей бывшей супруги", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 54-летний работник автобусного парка планировал убийство женщины не позднее 20 апреля. Для этого он обратился к знакомому и предложил за совершение преступления 1,5 миллиона рублей. В качестве аванса он передал 300 тысяч рублей. Знакомый сообщил о его планах в полицию.Подозреваемый был задержан после того, как получил подделанную полицейскими фотографию своей якобы убитой бывшей супруги и пытался передать часть вознаграждения знакомому.Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.По данным СМИ, для подготовки убийства мужчина взял потребительский кредит.
https://ria.ru/20211005/altay-1753211057.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены
СК задержал подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены в Петербурге