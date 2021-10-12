Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/ubiystvo-1754211805.html
В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены
В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены - РИА Новости, 12.10.2021
В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены
Мужчина, подозреваемый в подготовке убийства бывшей жены, задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:10
2021-10-12T15:10
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в подготовке убийства бывшей жены, задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ."В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в приготовлении к убийству по найму своей бывшей супруги", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 54-летний работник автобусного парка планировал убийство женщины не позднее 20 апреля. Для этого он обратился к знакомому и предложил за совершение преступления 1,5 миллиона рублей. В качестве аванса он передал 300 тысяч рублей. Знакомый сообщил о его планах в полицию.Подозреваемый был задержан после того, как получил подделанную полицейскими фотографию своей якобы убитой бывшей супруги и пытался передать часть вознаграждения знакомому.Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.По данным СМИ, для подготовки убийства мужчина взял потребительский кредит.
https://ria.ru/20211005/altay-1753211057.html
https://ria.ru/20210628/proisshestvie-1738866769.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_150:0:2347:1648_1920x0_80_0_0_f3c09575c2479d6d595f45e7ef2adf33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:10 12.10.2021
 
В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены

СК задержал подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены в Петербурге

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в подготовке убийства бывшей жены, задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба городского управления СК РФ.
Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в приготовлении к убийству по найму своей бывшей супруги", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:49
Жителя Алтая, нанявшего киллера для убийства бывшей жены, признали больным
По данным пресс-службы, 54-летний работник автобусного парка планировал убийство женщины не позднее 20 апреля. Для этого он обратился к знакомому и предложил за совершение преступления 1,5 миллиона рублей. В качестве аванса он передал 300 тысяч рублей. Знакомый сообщил о его планах в полицию.
Подозреваемый был задержан после того, как получил подделанную полицейскими фотографию своей якобы убитой бывшей супруги и пытался передать часть вознаграждения знакомому.
Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.
По данным СМИ, для подготовки убийства мужчина взял потребительский кредит.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 11:09
В Пермском крае задержали подозреваемого в расстреле бывшей супруги
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
Лента новостейМолния