https://ria.ru/20211012/turtsiya-1754194987.html
Россия и Турция подписали программу по обеспечению безопасности туристов
Россия и Турция подписали программу по обеспечению безопасности туристов - РИА Новости, 12.10.2021
Россия и Турция подписали программу по обеспечению безопасности туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подписали в Анкаре программу совместных действий на период 2022-2024... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:17
2021-10-12T15:17
2021-10-12T15:17
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зарина догузова
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подписали в Анкаре программу совместных действий на период 2022-2024 годов, передает корреспондент РИА Новости.Согласно документу, две страны будут оперативно информировать друг друга о возникновении чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью туристов, а также об инцидентах с участием граждан двух стран, прибывающих на территорию государства другой стороны на отдых.Москва и Анкара будут оказывать содействие в установлении прямых контактов, обмене данными между российскими и турецкими туристическими администрациями, отраслевыми ассоциациями и бизнесом. Две страны также обязуются развивать сотрудничество между российскими и турецкими инвесторами в сфере туризма и способствовать обмену опытом и информацией о проектах в сфере маркетинга и продвижения национального турпродукта.
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Россия и Турция подписали программу по обеспечению безопасности туристов
Россия и Турция подписали программу совместных действий в области туризма
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подписали в Анкаре программу совместных действий на период 2022-2024 годов, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно документу, две страны будут оперативно информировать друг друга о возникновении чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью туристов, а также об инцидентах с участием граждан двух стран, прибывающих на территорию государства другой стороны на отдых.
Москва и Анкара будут оказывать содействие в установлении прямых контактов, обмене данными между российскими и турецкими туристическими администрациями, отраслевыми ассоциациями и бизнесом.
Две страны также обязуются развивать сотрудничество между российскими и турецкими инвесторами в сфере туризма и способствовать обмену опытом и информацией о проектах в сфере маркетинга и продвижения национального турпродукта.