https://ria.ru/20211012/turtsiya-1754194987.html

Россия и Турция подписали программу по обеспечению безопасности туристов

Россия и Турция подписали программу по обеспечению безопасности туристов - РИА Новости, 12.10.2021

Россия и Турция подписали программу по обеспечению безопасности туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подписали в Анкаре программу совместных действий на период 2022-2024... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:17

2021-10-12T15:17

2021-10-12T15:17

туризм

анкара

турция

москва

новости - туризм

туристы

туризм

зарина догузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739185333_0:67:1383:845_1920x0_80_0_0_1e1ad622e2585700c20568bb789b4b5c.jpg

АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подписали в Анкаре программу совместных действий на период 2022-2024 годов, передает корреспондент РИА Новости.Согласно документу, две страны будут оперативно информировать друг друга о возникновении чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью туристов, а также об инцидентах с участием граждан двух стран, прибывающих на территорию государства другой стороны на отдых.Москва и Анкара будут оказывать содействие в установлении прямых контактов, обмене данными между российскими и турецкими туристическими администрациями, отраслевыми ассоциациями и бизнесом. Две страны также обязуются развивать сотрудничество между российскими и турецкими инвесторами в сфере туризма и способствовать обмену опытом и информацией о проектах в сфере маркетинга и продвижения национального турпродукта.

https://ria.ru/20211011/turtsiya-1753992809.html

анкара

турция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анкара, турция, москва, новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь