Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211012/turtsiya-1754194987.html
Россия и Турция подписали программу по обеспечению безопасности туристов
Россия и Турция подписали программу по обеспечению безопасности туристов - РИА Новости, 12.10.2021
Россия и Турция подписали программу по обеспечению безопасности туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подписали в Анкаре программу совместных действий на период 2022-2024... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:17
2021-10-12T15:17
туризм
анкара
турция
москва
новости - туризм
туристы
туризм
зарина догузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739185333_0:67:1383:845_1920x0_80_0_0_1e1ad622e2585700c20568bb789b4b5c.jpg
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подписали в Анкаре программу совместных действий на период 2022-2024 годов, передает корреспондент РИА Новости.Согласно документу, две страны будут оперативно информировать друг друга о возникновении чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью туристов, а также об инцидентах с участием граждан двух стран, прибывающих на территорию государства другой стороны на отдых.Москва и Анкара будут оказывать содействие в установлении прямых контактов, обмене данными между российскими и турецкими туристическими администрациями, отраслевыми ассоциациями и бизнесом. Две страны также обязуются развивать сотрудничество между российскими и турецкими инвесторами в сфере туризма и способствовать обмену опытом и информацией о проектах в сфере маркетинга и продвижения национального турпродукта.
https://ria.ru/20211011/turtsiya-1753992809.html
анкара
турция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739185333_0:0:1237:927_1920x0_80_0_0_5417da205d5bde5bd9e56c26d5f43fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анкара, турция, москва, новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
15:17 12.10.2021
 
Россия и Турция подписали программу по обеспечению безопасности туристов

Россия и Турция подписали программу совместных действий в области туризма

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы на курортах Турции
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Туран Салджы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подписали в Анкаре программу совместных действий на период 2022-2024 годов, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно документу, две страны будут оперативно информировать друг друга о возникновении чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью туристов, а также об инцидентах с участием граждан двух стран, прибывающих на территорию государства другой стороны на отдых.
Москва и Анкара будут оказывать содействие в установлении прямых контактов, обмене данными между российскими и турецкими туристическими администрациями, отраслевыми ассоциациями и бизнесом.
Две страны также обязуются развивать сотрудничество между российскими и турецкими инвесторами в сфере туризма и способствовать обмену опытом и информацией о проектах в сфере маркетинга и продвижения национального турпродукта.
Ужин в отеле. Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:02Туризм
Глава Ростуризма обсудит вопросы безопасности в Турции
 
ТуризмАнкараТурцияМоскваНовости - ТуризмтуристыТуризмЗарина Догузовакуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
Лента новостейМолния