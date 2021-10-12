По зову сердца: как тренируются добровольцы-спасатели

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"Мы занимаемся профилактикой и тушением природных пожаров, а также обводнением торфяников. С весны и до конца пожароопасного периоды наша группа дистанционного мониторинга следит за ситуацией с природными пожарами с помощью спутников, и в случае необходимости от 4 до 7 добровольцев выезжают для проведения разведки и тушения пожара. Кроме того, проводим и профилактические лесные дежурства в потенциально опасных зонах. В наших рядах не только экоактивисты, есть фотографы, художники, научные сотрудники и IT-специалисты. Если вы хотите отправится с нами на выезд, вам достаточно пройти интенсивные курсы – два полных учебных дня, в течении которых вы узнаете о видах пожаров, технике безопасности и тактике тушения возгораний в природной среде с помощью специального оборудования. Для своей деятельности используем в основном мотопомпы и ранцевые огнетушители", – поделилась опытом участница группы "Добровольные лесные пожарные Центрального региона" Кася Кулькова.