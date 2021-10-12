По зову сердца: как тренируются добровольцы-спасатели
Учебные сборы для добровольных пожарных и спасателей под эгидой департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы проводятся уже 14 лет. Дважды в год общественные организации, обеспечивающие безопасность населения совместно с профессиональными аварийно-спасателями и пожарными формированиями города, собираются на тренировочном полигоне в подмосковных Апаринках на двухдневные учения. По данным департамента, в этом году участие в сборах приняли более 500 добровольцев, среди которых представители поисково-спасательного отряда "СпасРезерв", поискового отряда "ЛизаАлерт", Российского союза спасателей, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, группы помощи "ДобротворецЪ".
Учебные сборы для добровольных пожарных и спасателей под эгидой департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы проводятся уже 14 лет. Дважды в год общественные организации, обеспечивающие безопасность населения совместно с профессиональными аварийно-спасателями и пожарными формированиями города, собираются на тренировочном полигоне в подмосковных Апаринках на двухдневные учения. По данным департамента, в этом году участие в сборах приняли более 500 добровольцев, среди которых представители поисково-спасательного отряда "СпасРезерв", поискового отряда "ЛизаАлерт", Российского союза спасателей, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, группы помощи "ДобротворецЪ".
"Полигон, на котором регулярно проходят сборы добровольных спасателей и пожарных, создан в соответствии с учетом специфики столицы. Более десяти тысяч пожарных, спасателей и добровольцев, многие из которых получили теоретическую подготовку в нашем учебном центре ГОиЧС, ежегодно проходят практическое обучение на площадках полигона", – отметил заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Скоркин.
"Полигон, на котором регулярно проходят сборы добровольных спасателей и пожарных, создан в соответствии с учетом специфики столицы. Более десяти тысяч пожарных, спасателей и добровольцев, многие из которых получили теоретическую подготовку в нашем учебном центре ГОиЧС, ежегодно проходят практическое обучение на площадках полигона", – отметил заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Скоркин.
Для отработки необходимых навыков и умений на полигоне подготовили 24 учебные точки, на которых добровольцы работали группами по 5-6 человек. На каждом "рубеже" были созданы условия, приближенные к реальным. Добровольцы отточили порядок оказания первой помощи пострадавшим, отработали вскрытие дверей при угрозе жизни и здоровья человеку, продемонстрировали уровень своей альпинистской подготовки.
Для отработки необходимых навыков и умений на полигоне подготовили 24 учебные точки, на которых добровольцы работали группами по 5-6 человек. На каждом "рубеже" были созданы условия, приближенные к реальным. Добровольцы отточили порядок оказания первой помощи пострадавшим, отработали вскрытие дверей при угрозе жизни и здоровья человеку, продемонстрировали уровень своей альпинистской подготовки.
Кроме того, участники сборов приняли участие в эвакуации людей с травмами из колодцев и коллекторов, выносили пострадавших из зданий через узкие проемы, проводили экстренную эвакуацию из автомобиля при угрозе возгорания. Под контролем профессиональных пожарных и спасателей волонтеры также оттачивали навыки тушения природных пожаров и даже искали в помещении притаившихся змей.
Кроме того, участники сборов приняли участие в эвакуации людей с травмами из колодцев и коллекторов, выносили пострадавших из зданий через узкие проемы, проводили экстренную эвакуацию из автомобиля при угрозе возгорания. Под контролем профессиональных пожарных и спасателей волонтеры также оттачивали навыки тушения природных пожаров и даже искали в помещении притаившихся змей.
"Заступаю на дежурства в составе "СпасРезерва" с 2018 года. Запомнился один случай: пожилая женщина в День Победы резала салат и упала. Несчастье настигло ее в праздник, к тому же дома с ней была больная родственница, и падение окончательно выбило женщину из колеи. Дверь оказалась закрыта изнутри. Пострадавшая смогла позвонить по телефону и попросить о помощи, но не верила, что сможет добраться до двери самостоятельно. Я была диспетчером и приняла вызов, отправила к ней смену и оставалась на линии. Мы проговорили минут 15, после чего женщина успокоилась, смогла доползти до двери и открыть ее, благодаря чему не пришлось вскрывать дверь для оказания помощи", – рассказала участница сборов Алина Ерусалимская.
"Заступаю на дежурства в составе "СпасРезерва" с 2018 года. Запомнился один случай: пожилая женщина в День Победы резала салат и упала. Несчастье настигло ее в праздник, к тому же дома с ней была больная родственница, и падение окончательно выбило женщину из колеи. Дверь оказалась закрыта изнутри. Пострадавшая смогла позвонить по телефону и попросить о помощи, но не верила, что сможет добраться до двери самостоятельно. Я была диспетчером и приняла вызов, отправила к ней смену и оставалась на линии. Мы проговорили минут 15, после чего женщина успокоилась, смогла доползти до двери и открыть ее, благодаря чему не пришлось вскрывать дверь для оказания помощи", – рассказала участница сборов Алина Ерусалимская.
"Мы занимаемся профилактикой и тушением природных пожаров, а также обводнением торфяников. С весны и до конца пожароопасного периоды наша группа дистанционного мониторинга следит за ситуацией с природными пожарами с помощью спутников, и в случае необходимости от 4 до 7 добровольцев выезжают для проведения разведки и тушения пожара. Кроме того, проводим и профилактические лесные дежурства в потенциально опасных зонах. В наших рядах не только экоактивисты, есть фотографы, художники, научные сотрудники и IT-специалисты. Если вы хотите отправится с нами на выезд, вам достаточно пройти интенсивные курсы – два полных учебных дня, в течении которых вы узнаете о видах пожаров, технике безопасности и тактике тушения возгораний в природной среде с помощью специального оборудования. Для своей деятельности используем в основном мотопомпы и ранцевые огнетушители", – поделилась опытом участница группы "Добровольные лесные пожарные Центрального региона" Кася Кулькова.
"Мы занимаемся профилактикой и тушением природных пожаров, а также обводнением торфяников. С весны и до конца пожароопасного периоды наша группа дистанционного мониторинга следит за ситуацией с природными пожарами с помощью спутников, и в случае необходимости от 4 до 7 добровольцев выезжают для проведения разведки и тушения пожара. Кроме того, проводим и профилактические лесные дежурства в потенциально опасных зонах. В наших рядах не только экоактивисты, есть фотографы, художники, научные сотрудники и IT-специалисты. Если вы хотите отправится с нами на выезд, вам достаточно пройти интенсивные курсы – два полных учебных дня, в течении которых вы узнаете о видах пожаров, технике безопасности и тактике тушения возгораний в природной среде с помощью специального оборудования. Для своей деятельности используем в основном мотопомпы и ранцевые огнетушители", – поделилась опытом участница группы "Добровольные лесные пожарные Центрального региона" Кася Кулькова.
"Добровольные спасатели оказывают существенную помощь профессионалам при проведении поисково-спасательных операций, также они часто привлекаются для оказания социальной помощи пожилым людям, транспортировки больных до машины скорой помощи, спасения животных. Их безвозмездная помощь своего рода социальный подвиг", – подчеркнул Скоркин.
"Добровольные спасатели оказывают существенную помощь профессионалам при проведении поисково-спасательных операций, также они часто привлекаются для оказания социальной помощи пожилым людям, транспортировки больных до машины скорой помощи, спасения животных. Их безвозмездная помощь своего рода социальный подвиг", – подчеркнул Скоркин.