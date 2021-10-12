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Онлайн-конференция о перспективах СНГ в канун юбилейного саммита

Онлайн-конференция о перспективах СНГ в канун юбилейного саммита - РИА Новости, 12.10.2021

Онлайн-конференция о перспективах СНГ в канун юбилейного саммита

14 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о взаимодействии в рамках СНГ и перспективах Содружества.

2021-10-12T13:29

2021-10-12T13:29

2021-10-12T13:29

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН;- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена КУЗЬМИНА.К разговору приглашен:- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.15 октября состоится саммит Содружества Независимых Государств в Минске. В текущем году СНГ отмечает 30-летний юбилей.Что удалось добиться за прошедшие годы? Какие направления сотрудничества сегодня наиболее перспективны? Какие проблемы существуют в рамках организации?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы