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Онлайн-конференция о перспективах СНГ в канун юбилейного саммита
Онлайн-конференция о перспективах СНГ в канун юбилейного саммита - РИА Новости, 12.10.2021
Онлайн-конференция о перспективах СНГ в канун юбилейного саммита
14 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о взаимодействии в рамках СНГ и перспективах Содружества.
2021-10-12T13:29
2021-10-12T13:29
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН;- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена КУЗЬМИНА.К разговору приглашен:- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.15 октября состоится саммит Содружества Независимых Государств в Минске. В текущем году СНГ отмечает 30-летний юбилей.Что удалось добиться за прошедшие годы? Какие направления сотрудничества сегодня наиболее перспективны? Какие проблемы существуют в рамках организации?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:29 12.10.2021
 

Онлайн-конференция о перспективах СНГ в канун юбилейного саммита

Читать ria.ru в
14 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о взаимодействии в рамках СНГ и перспективах Содружества.
Задать вопрос
Участники:
- заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН;
- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена КУЗЬМИНА.

К разговору приглашен:
- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.
15 октября состоится саммит Содружества Независимых Государств в Минске. В текущем году СНГ отмечает 30-летний юбилей.
Что удалось добиться за прошедшие годы? Какие направления сотрудничества сегодня наиболее перспективны? Какие проблемы существуют в рамках организации?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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