Онлайн-конференция о перспективах СНГ в канун юбилейного саммита
14 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о взаимодействии в рамках СНГ и перспективах Содружества.
Участники:
- заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН;
- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена КУЗЬМИНА.
К разговору приглашен:
- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.
- заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН;
- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елена КУЗЬМИНА.
К разговору приглашен:
- научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.
15 октября состоится саммит Содружества Независимых Государств в Минске. В текущем году СНГ отмечает 30-летний юбилей.
Что удалось добиться за прошедшие годы? Какие направления сотрудничества сегодня наиболее перспективны? Какие проблемы существуют в рамках организации?
Что удалось добиться за прошедшие годы? Какие направления сотрудничества сегодня наиболее перспективны? Какие проблемы существуют в рамках организации?
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru