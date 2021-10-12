https://ria.ru/20211012/shakhta-1754129144.html

В Китае из-за обвала на угольной шахте погибли четыре человека

В Китае из-за обвала на угольной шахте погибли четыре человека - РИА Новости, 12.10.2021

В Китае из-за обвала на угольной шахте погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще четыре пострадали в результате обвала на угольной шахте в китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T07:25

2021-10-12T07:25

2021-10-12T07:25

в мире

шэньси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103002/65/1030026555_0:124:3000:1812_1920x0_80_0_0_53a6578fc7a03d16b8484d6d5f27122f.jpg

ПЕКИН, 12 окт РИА Новости. Четыре человека погибли, еще четыре пострадали в результате обвала на угольной шахте в китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в сообщении провинциальных властей.Инцидент произошел в понедельник около 13.50 по местному времени (8.50 мск), когда на шахте "Хуцзяхэ" компании "Шэньси Мэй Биньчан" произошел частичный обвал. К 18.00 (13.00 мск) спасательные работы были завершены, а пострадавшие направлены в больницу.По состоянию на 22.00 понедельника (17.00 мск), четыре человека скончались в больнице, еще четырем с тяжелыми травмами оказывается помощь.Правоохранительные органы ведут расследование причин происшествия.

https://ria.ru/20211012/navodnenie-1754128143.html

шэньси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, шэньси