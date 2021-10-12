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В Китае из-за обвала на угольной шахте погибли четыре человека
В Китае из-за обвала на угольной шахте погибли четыре человека - РИА Новости, 12.10.2021
В Китае из-за обвала на угольной шахте погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще четыре пострадали в результате обвала на угольной шахте в китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T07:25
2021-10-12T07:25
2021-10-12T07:25
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шэньси
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ПЕКИН, 12 окт РИА Новости. Четыре человека погибли, еще четыре пострадали в результате обвала на угольной шахте в китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в сообщении провинциальных властей.Инцидент произошел в понедельник около 13.50 по местному времени (8.50 мск), когда на шахте "Хуцзяхэ" компании "Шэньси Мэй Биньчан" произошел частичный обвал. К 18.00 (13.00 мск) спасательные работы были завершены, а пострадавшие направлены в больницу.По состоянию на 22.00 понедельника (17.00 мск), четыре человека скончались в больнице, еще четырем с тяжелыми травмами оказывается помощь.Правоохранительные органы ведут расследование причин происшествия.
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в мире, шэньси
В Китае из-за обвала на угольной шахте погибли четыре человека
В Китае в провинции Шэньси из-за обвала на угольной шахте погибли четыре человека