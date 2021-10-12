https://ria.ru/20211012/revaktsinatsiya-1754186604.html

Мишустин высказался о ревакцинации от коронавируса

Мишустин высказался о ревакцинации от коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021

Мишустин высказался о ревакцинации от коронавируса

Своевременная ревакцинация россиян от коронавируса позволит не допустить негативных сценариев развития пандемии, это важно во время сезонного распространения... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:16

2021-10-12T13:16

2021-10-12T13:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753996123_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_30bfb33b3c50a6595a15a6767af35bbd.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Своевременная ревакцинация россиян от коронавируса позволит не допустить негативных сценариев развития пандемии, это важно во время сезонного распространения гриппа, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Необходимо вовремя сделать повторную вакцинацию. Она позволит не допустить негативного сценария… Ситуация осложняется сезоном распространения гриппа. Сейчас это особенно важно. Мы все должны максимально ответственно относиться к своему здоровью и не забывать об окружающих", - подчеркнул Мишустин.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус в россии