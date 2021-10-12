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Мишустин высказался о ревакцинации от коронавируса
Мишустин высказался о ревакцинации от коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021
Мишустин высказался о ревакцинации от коронавируса
Своевременная ревакцинация россиян от коронавируса позволит не допустить негативных сценариев развития пандемии, это важно во время сезонного распространения... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:16
2021-10-12T13:16
2021-10-12T13:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Своевременная ревакцинация россиян от коронавируса позволит не допустить негативных сценариев развития пандемии, это важно во время сезонного распространения гриппа, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Необходимо вовремя сделать повторную вакцинацию. Она позволит не допустить негативного сценария… Ситуация осложняется сезоном распространения гриппа. Сейчас это особенно важно. Мы все должны максимально ответственно относиться к своему здоровью и не забывать об окружающих", - подчеркнул Мишустин.
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коронавирус covid-19, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус в россии
13:16 12.10.2021 (обновлено: 13:30 12.10.2021)
Мишустин высказался о ревакцинации от коронавируса
Премьер Мишустин: ревакцинация позволит не допустить негативного сценария по COVID-19