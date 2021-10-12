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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211012/remont-1754160516.html
В КЧР до конца года отремонтируют свыше 32 километров дорог
В КЧР до конца года отремонтируют свыше 32 километров дорог - РИА Новости, 12.10.2021
В КЧР до конца года отремонтируют свыше 32 километров дорог
В Карачаево-Черкесии до конца года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и дополнительного федерального финансирования отремонтируют более 32... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:35
2021-10-12T11:35
карачаево-черкесская республика
автомобильные дороги
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ЧЕРКЕССК, 12 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и дополнительного федерального финансирования отремонтируют более 32 километров дорог, сообщает республиканское министерство строительства и ЖКХ.В нормативное состояние уже приведены 15 участков дорог протяжённостью более 9 километров дорог, входящие в состав Черкесской городской агломерации. До конца года будет завершён ремонт ещё 15 участков дорог республиканской столицы общей протяженностью 6,5 километра.Отремонтированы в рамках нацпроекта также дороги регионального значения: 5,5 километра трасс "Черкесск-Чапаевское" и "Адиль-Халк-Псаучье-Дахе". Продолжаются ремонтные работы еще на 4 объектах регионального и межмуниципального значения.Кроме того, в 2021 году в рамках целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"правительство РФ выделило региону 100 миллионов рублей на ремонт участков автомобильных дорог протяженностью 6,7 километра.
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автомобильные дороги
11:35 12.10.2021
 

В КЧР до конца года отремонтируют свыше 32 километров дорог

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 12 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и дополнительного федерального финансирования отремонтируют более 32 километров дорог, сообщает республиканское министерство строительства и ЖКХ.
В нормативное состояние уже приведены 15 участков дорог протяжённостью более 9 километров дорог, входящие в состав Черкесской городской агломерации. До конца года будет завершён ремонт ещё 15 участков дорог республиканской столицы общей протяженностью 6,5 километра.
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Отремонтированы в рамках нацпроекта также дороги регионального значения: 5,5 километра трасс "Черкесск-Чапаевское" и "Адиль-Халк-Псаучье-Дахе". Продолжаются ремонтные работы еще на 4 объектах регионального и межмуниципального значения.
Кроме того, в 2021 году в рамках целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"правительство РФ выделило региону 100 миллионов рублей на ремонт участков автомобильных дорог протяженностью 6,7 километра.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаАвтомобильные дороги
 
 
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