https://ria.ru/20211012/remont-1754160516.html

В КЧР до конца года отремонтируют свыше 32 километров дорог

В КЧР до конца года отремонтируют свыше 32 километров дорог - РИА Новости, 12.10.2021

В КЧР до конца года отремонтируют свыше 32 километров дорог

В Карачаево-Черкесии до конца года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и дополнительного федерального финансирования отремонтируют более 32... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:35

2021-10-12T11:35

2021-10-12T11:35

карачаево-черкесская республика

автомобильные дороги

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ЧЕРКЕССК, 12 окт – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и дополнительного федерального финансирования отремонтируют более 32 километров дорог, сообщает республиканское министерство строительства и ЖКХ.В нормативное состояние уже приведены 15 участков дорог протяжённостью более 9 километров дорог, входящие в состав Черкесской городской агломерации. До конца года будет завершён ремонт ещё 15 участков дорог республиканской столицы общей протяженностью 6,5 километра.Отремонтированы в рамках нацпроекта также дороги регионального значения: 5,5 километра трасс "Черкесск-Чапаевское" и "Адиль-Халк-Псаучье-Дахе". Продолжаются ремонтные работы еще на 4 объектах регионального и межмуниципального значения.Кроме того, в 2021 году в рамках целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"правительство РФ выделило региону 100 миллионов рублей на ремонт участков автомобильных дорог протяженностью 6,7 километра.

https://ria.ru/20211006/biblioteka-1753307606.html

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автомобильные дороги