https://ria.ru/20211012/rassledovanie-1754287796.html

Адвокат сообщил об объединении нескольких дел сотрудников ФБК*

Адвокат сообщил об объединении нескольких дел сотрудников ФБК* - РИА Новости, 12.10.2021

Адвокат сообщил об объединении нескольких дел сотрудников ФБК*

Следствие объединило несколько уголовных дел, среди которых дело об отмывании денежных средств сотрудниками ФБК* и дело о финансировании экстремистской... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:42

2021-10-12T21:42

2021-10-12T21:42

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

владимир воронин

иван жданов

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следствие объединило несколько уголовных дел, среди которых дело об отмывании денежных средств сотрудниками ФБК* и дело о финансировании экстремистской деятельности, заведенное в отношении сотрудников организации в августе нынешнего года, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Воронин."Со слов следователя я понял, что были объединены в одно пять дел, и два из них - это дело о легализации денежных средств 2019 года и августовское дело о финансировании экстремистской организации", - сказал собеседник агентства.Как пояснил защитник, пока сложно определить, на что может повлиять это решение.В августе нынешнего года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"*. По данным СК, не позднее 2014 года Алексей Навальный, являясь учредителем данной организации и намереваясь изменить основы конституционного строя, подорвать общественную безопасность и государственную целостность России, создал экстремистское сообщество и руководил им. В это же время к преступной деятельности Навального присоединились Леонид Волков и Иван Жданов, утверждает СК.В 2019 году Следственным комитетом было возбуждено дело по части 4 статьи 174 УК России ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").Как утверждает следствие, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК*, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которая "заведомо для них была приобретена преступным путем".* Запрещенная в России организация-иноагент

https://ria.ru/20210929/inoagent-1752407185.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/navalnyy-1752176333.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, владимир воронин, иван жданов, россия