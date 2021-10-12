Адвокат сообщил об объединении нескольких дел сотрудников ФБК*
Адвокат Воронин сообщил об объединении нескольких уголовных дел сотрудников ФБК*
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следствие объединило несколько уголовных дел, среди которых дело об отмывании денежных средств сотрудниками ФБК* и дело о финансировании экстремистской деятельности, заведенное в отношении сотрудников организации в августе нынешнего года, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Воронин.
"Со слов следователя я понял, что были объединены в одно пять дел, и два из них - это дело о легализации денежных средств 2019 года и августовское дело о финансировании экстремистской организации", - сказал собеседник агентства.
Как пояснил защитник, пока сложно определить, на что может повлиять это решение.
В августе нынешнего года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"*. По данным СК, не позднее 2014 года Алексей Навальный, являясь учредителем данной организации и намереваясь изменить основы конституционного строя, подорвать общественную безопасность и государственную целостность России, создал экстремистское сообщество и руководил им. В это же время к преступной деятельности Навального присоединились Леонид Волков и Иван Жданов, утверждает СК.
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В 2019 году Следственным комитетом было возбуждено дело по части 4 статьи 174 УК России ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").
Как утверждает следствие, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК*, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которая "заведомо для них была приобретена преступным путем".
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