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Адвокат сообщил об объединении нескольких дел сотрудников ФБК*
Адвокат сообщил об объединении нескольких дел сотрудников ФБК* - РИА Новости, 12.10.2021
Адвокат сообщил об объединении нескольких дел сотрудников ФБК*
Следствие объединило несколько уголовных дел, среди которых дело об отмывании денежных средств сотрудниками ФБК* и дело о финансировании экстремистской... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:42
2021-10-12T21:42
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
владимир воронин
иван жданов
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следствие объединило несколько уголовных дел, среди которых дело об отмывании денежных средств сотрудниками ФБК* и дело о финансировании экстремистской деятельности, заведенное в отношении сотрудников организации в августе нынешнего года, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Воронин."Со слов следователя я понял, что были объединены в одно пять дел, и два из них - это дело о легализации денежных средств 2019 года и августовское дело о финансировании экстремистской организации", - сказал собеседник агентства.Как пояснил защитник, пока сложно определить, на что может повлиять это решение.В августе нынешнего года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"*. По данным СК, не позднее 2014 года Алексей Навальный, являясь учредителем данной организации и намереваясь изменить основы конституционного строя, подорвать общественную безопасность и государственную целостность России, создал экстремистское сообщество и руководил им. В это же время к преступной деятельности Навального присоединились Леонид Волков и Иван Жданов, утверждает СК.В 2019 году Следственным комитетом было возбуждено дело по части 4 статьи 174 УК России ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").Как утверждает следствие, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК*, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которая "заведомо для них была приобретена преступным путем".* Запрещенная в России организация-иноагент
https://ria.ru/20210929/inoagent-1752407185.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/navalnyy-1752176333.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, владимир воронин, иван жданов, россия
21:42 12.10.2021
 
Адвокат сообщил об объединении нескольких дел сотрудников ФБК*

Адвокат Воронин сообщил об объединении нескольких уголовных дел сотрудников ФБК*

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следствие объединило несколько уголовных дел, среди которых дело об отмывании денежных средств сотрудниками ФБК* и дело о финансировании экстремистской деятельности, заведенное в отношении сотрудников организации в августе нынешнего года, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Воронин.
"Со слов следователя я понял, что были объединены в одно пять дел, и два из них - это дело о легализации денежных средств 2019 года и августовское дело о финансировании экстремистской организации", - сказал собеседник агентства.
Как пояснил защитник, пока сложно определить, на что может повлиять это решение.
В августе нынешнего года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"*. По данным СК, не позднее 2014 года Алексей Навальный, являясь учредителем данной организации и намереваясь изменить основы конституционного строя, подорвать общественную безопасность и государственную целостность России, создал экстремистское сообщество и руководил им. В это же время к преступной деятельности Навального присоединились Леонид Волков и Иван Жданов, утверждает СК.
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ФБК* исключили из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией
В 2019 году Следственным комитетом было возбуждено дело по части 4 статьи 174 УК России ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").
Как утверждает следствие, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК*, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которая "заведомо для них была приобретена преступным путем".
* Запрещенная в России организация-иноагент
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Алексей НавальныйФонд борьбы с коррупциейВладимир ВоронинИван ЖдановРоссия
 
 
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