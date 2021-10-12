https://ria.ru/20211012/putin-1754218408.html

При распределении комитетов в Госдуме учли мнение избирателей, заявил Путин

При распределении комитетов в Госдуме учли мнение избирателей, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2021

При распределении комитетов в Госдуме учли мнение избирателей, заявил Путин

Мнение избирателей было учтено при распределении комитетов между фракциями, несмотря на абсолютное большинство, полученное "Единой Россией" на выборах в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:34

2021-10-12T15:34

2021-10-12T15:41

политика

единая россия

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мнение избирателей было учтено при распределении комитетов между фракциями, несмотря на абсолютное большинство, полученное "Единой Россией" на выборах в Госдуму, заявил президент РФ Владимир Путин."Деятельность Государственной думы будет успешной только при стремлении депутатов к выработке решений, востребованных страной, обществом и гражданами. Пример такого подхода вот в ходе предварительной работы "Единая Россия" показала, у которой более двух третей мандатов, как известно. Она могла бы претендовать на руководство большинства комитетов, однако фракция продолжила традиции предыдущего созыва и при утверждении руководства комитетами предоставила возможность другим фракциям возглавить почти половину комитетов", - сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва."Таким образом было учтено мнение избирателей, ваших избирателей, уважаемые коллеги, проголосовавших за эти партии. А сами они получили дополнительные возможности для эффективной ответственной работы для того, чтобы исполнять наказы своих избирателей", - добавил президент.

https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html

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политика, единая россия, владимир путин, госдума рф, россия