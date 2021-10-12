https://ria.ru/20211012/putin-1754216131.html
Путин призвал снять оставшиеся барьеры для малого бизнеса
Путин призвал снять оставшиеся барьеры для малого бизнеса - РИА Новости, 12.10.2021
Путин призвал снять оставшиеся барьеры для малого бизнеса
Президент РФ Владимир Путин призвал снять еще остающиеся барьеры для малого бизнеса в России, чтобы повысить благосостояние и благополучие семей. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:26
2021-10-12T15:26
2021-10-12T15:38
экономика
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал снять еще остающиеся барьеры для малого бизнеса в России, чтобы повысить благосостояние и благополучие семей."Конечно, базовая задача - это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны. Дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей. Снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей", - сказал Путин в обращении к депутатам Госдумы.
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экономика, владимир путин, россия, госдума рф
15:26 12.10.2021 (обновлено: 15:38 12.10.2021)
Путин призвал снять оставшиеся барьеры для малого бизнеса
Путин призвал снять оставшиеся барьеры для малого бизнеса