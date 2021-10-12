https://ria.ru/20211012/putin-1754216131.html

Путин призвал снять оставшиеся барьеры для малого бизнеса

Путин призвал снять оставшиеся барьеры для малого бизнеса - РИА Новости, 12.10.2021

Путин призвал снять оставшиеся барьеры для малого бизнеса

Президент РФ Владимир Путин призвал снять еще остающиеся барьеры для малого бизнеса в России, чтобы повысить благосостояние и благополучие семей. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:26

2021-10-12T15:26

2021-10-12T15:38

экономика

владимир путин

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754215622_0:54:3266:1891_1920x0_80_0_0_d8d8379594977bc66b8271a2dc10695b.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал снять еще остающиеся барьеры для малого бизнеса в России, чтобы повысить благосостояние и благополучие семей."Конечно, базовая задача - это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны. Дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей. Снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей", - сказал Путин в обращении к депутатам Госдумы.

https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, россия, госдума рф