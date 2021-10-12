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https://ria.ru/20211012/protestuyuschie-1754271080.html
Офис ООН в Белоруссии помогал протестующим оплачивать адвокатов
Офис ООН в Белоруссии помогал протестующим оплачивать адвокатов - РИА Новости, 12.10.2021
Офис ООН в Белоруссии помогал протестующим оплачивать адвокатов
Офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в прошлогодних протестах оппозиции,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:25
2021-10-12T19:25
в мире
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белоруссия
женева (город)
александр лукашенко
владимир макей
кгб белоруссии
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в прошлогодних протестах оппозиции, сообщило постоянное представительство республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.В конце сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что некоторые представители ООН в республике использовали финансовые средства организации, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций. Тогда министр не раскрыл подробностей."Назначенный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в офис постоянного координатора ООН в Республике Беларусь советник по правам человека инициировал нецелевое использование финансовых средств УВКПЧ, которые предназначались для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в августе 2020 года, после организованных извне массовых беспорядков в Беларуси, которые последовали за объявлением результатов избирательной кампании, по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками офиса ООН в Беларуси, при полном осознании ими неправомерности своих действий, была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия"."Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
https://ria.ru/20211012/bezopasnost-1754235811.html
https://ria.ru/20211008/lukashenko-1753681504.html
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в мире, оон, белоруссия, женева (город), александр лукашенко, владимир макей , кгб белоруссии
19:25 12.10.2021
 
Офис ООН в Белоруссии помогал протестующим оплачивать адвокатов

Представительство Белоруссии в ООН: организация помогала протестующим оплачивать адвокатов

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в прошлогодних протестах оппозиции, сообщило постоянное представительство республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
В конце сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что некоторые представители ООН в республике использовали финансовые средства организации, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций. Тогда министр не раскрыл подробностей.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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"Назначенный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в офис постоянного координатора ООН в Республике Беларусь советник по правам человека инициировал нецелевое использование финансовых средств УВКПЧ, которые предназначались для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в августе 2020 года, после организованных извне массовых беспорядков в Беларуси, которые последовали за объявлением результатов избирательной кампании, по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками офиса ООН в Беларуси, при полном осознании ими неправомерности своих действий, была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия".
"Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан", - говорится в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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