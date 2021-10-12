https://ria.ru/20211012/protestuyuschie-1754271080.html

Офис ООН в Белоруссии помогал протестующим оплачивать адвокатов

Офис ООН в Белоруссии помогал протестующим оплачивать адвокатов - РИА Новости, 12.10.2021

Офис ООН в Белоруссии помогал протестующим оплачивать адвокатов

Офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в прошлогодних протестах оппозиции,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:25

2021-10-12T19:25

2021-10-12T19:25

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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в прошлогодних протестах оппозиции, сообщило постоянное представительство республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.В конце сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что некоторые представители ООН в республике использовали финансовые средства организации, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций. Тогда министр не раскрыл подробностей."Назначенный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в офис постоянного координатора ООН в Республике Беларусь советник по правам человека инициировал нецелевое использование финансовых средств УВКПЧ, которые предназначались для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в августе 2020 года, после организованных извне массовых беспорядков в Беларуси, которые последовали за объявлением результатов избирательной кампании, по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками офиса ООН в Беларуси, при полном осознании ими неправомерности своих действий, была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия"."Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.

https://ria.ru/20211012/bezopasnost-1754235811.html

https://ria.ru/20211008/lukashenko-1753681504.html

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в мире, оон, белоруссия, женева (город), александр лукашенко, владимир макей , кгб белоруссии