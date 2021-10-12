https://ria.ru/20211012/prigovor-1754281947.html

Житель Подмосковья получил пожизненный срок за изнасилования и убийства

Житель Подмосковья получил пожизненный срок за изнасилования и убийства - РИА Новости, 12.10.2021

Житель Подмосковья получил пожизненный срок за изнасилования и убийства

Житель Подмосковья приговорен к пожизненному заключению за изнасилования и убийства девушек, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура Московской области. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T20:55

2021-10-12T20:55

2021-10-12T20:55

происшествия

московская область (подмосковье)

московский областной суд

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Житель Подмосковья приговорен к пожизненному заключению за изнасилования и убийства девушек, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура Московской области.По данным ведомства, Московский областной суд вынес обвинительный приговор по делу в отношении ранее судимого местного жителя Владимира Живаева, он обвинен по статьям "убийство", "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера"."Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил Живаева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что в июле 2007 года Живаев встретился со знакомой 17-летней девушкой, изнасиловал и нанес ей не менее 17 ножевых ранений в лесу возле подмосковной деревни Нестерово. Девушка скончалась на месте.Добавляется, что 6 января 2019 года осужденный работал таксистом и предложил подвезти незнакомую женщину. Он отвез жертву в деревню Малое Кишнево, где изнасиловал ее, а после задушил. Злоумышленник отвез тело в лес возле деревни Малая Дубна и закопал.Как сообщает прокуратура, 5 апреля 2019 года Живаев забрал 19-летнюю знакомую и отвез ее в лес возле ДНТ "Старт-2" Орехово-Зуевского округа, где изнасиловал потерпевшую. Девушка пообещала не обращаться в полицию, поэтому насильник отпустил ее."По иску потерпевшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере четырех миллионов рублей, а также компенсация материального ущерба на сумму 5,5 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753130616.html

https://ria.ru/20211004/podrostki-1753077860.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд