https://ria.ru/20211012/podmoskove-1754184248.html

В Подмосковье за сутки выявили 1804 случая Covid-19

В Подмосковье за сутки выявили 1804 случая Covid-19 - РИА Новости, 12.10.2021

В Подмосковье за сутки выявили 1804 случая Covid-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в городском округе Одинцово (279), Сергиев-Посад (125) и Солнечногорск (106), говорится в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:07

2021-10-12T13:07

2021-10-12T13:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в городском округе Одинцово (279), Сергиев-Посад (125) и Солнечногорск (106), говорится в сообщении подмосковного оперштаба по борьбе с коронавирусом.В пресс-службе также отметили, что в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа."Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 469 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 8 301 человек. Выздоровели и выписались 406 017 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211006/podmoskove-1753293138.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), коронавирус в россии