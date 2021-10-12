Беглов описал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге
Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге непростой, но контролируемой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая. На сегодняшний день вакцинировано порядка 1 миллиона 700 тысяч петербуржцев. Это меньше половины жителей города. Я призываю всех, кто еще не сделал прививку, записаться на вакцинацию. Вы не только защитите себя от тяжелого течения болезни, но и обезопасите своих близких", - цитирует слова Беглов пресс-служба его администрации.
Он также призвал петербуржцев старшего поколения сделать прививку от коронавируса.
"Хочу обратиться к петербуржцам старшего поколения, к ленинградцам. Многие из вас и сегодня продолжают работать, находясь на заслуженном отдыхе. Врачами всего мира уже доказано, что люди серебряного возраста находятся в группе риска по тяжелому течению ковида. Среди тех, кому больше 60 лет, вакцинацию прошли всего 40%. Это недопустимо мало. Знаю, что многие провели лето на даче, выезжали в другие регионы. Осенью все возвращаются в Петербург", - отметил губернатор.
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Как сообщает пресс-служба, на склад ОАО "Фармбаза" поступила новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в количестве 49 800 комплектов доз.
Всего в город с начала прививочной кампании поступило 2 794 376 (2 752 976 – бюджетная + 41 400 коммерческая) комплектов доз (включая однокомпонентную вакцину "Спутник лайт"). К настоящему времени 1 743 313 человек уже закончили цикл вакцинации.