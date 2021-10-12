https://ria.ru/20211012/peterburg-1754197438.html

Беглов описал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге

Беглов описал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге - РИА Новости, 12.10.2021

Беглов описал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая, сообщил губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:03

2021-10-12T14:03

2021-10-12T14:03

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая, сообщил губернатор Александр Беглов."Эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая. На сегодняшний день вакцинировано порядка 1 миллиона 700 тысяч петербуржцев. Это меньше половины жителей города. Я призываю всех, кто еще не сделал прививку, записаться на вакцинацию. Вы не только защитите себя от тяжелого течения болезни, но и обезопасите своих близких", - цитирует слова Беглов пресс-служба его администрации.Он также призвал петербуржцев старшего поколения сделать прививку от коронавируса.Как сообщает пресс-служба, на склад ОАО "Фармбаза" поступила новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в количестве 49 800 комплектов доз.Всего в город с начала прививочной кампании поступило 2 794 376 (2 752 976 – бюджетная + 41 400 коммерческая) комплектов доз (включая однокомпонентную вакцину "Спутник лайт"). К настоящему времени 1 743 313 человек уже закончили цикл вакцинации.

https://ria.ru/20211008/vaktsinatsiya-1753705316.html

https://ria.ru/20210924/koma-1751717847.html

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